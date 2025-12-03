Resultados de diputados por Intibucá: revés a Nelson Márquez

El actual diputado Nelson Márquez no está siendo favorecido con el voto y está quedando fuera de la nómina de tres representantes que aporta el departamento de Intibucá al Congreso Nacional. Así avanzan los resultados:
1. Víctor Napoleón Amador Morales, del Partido Nacional, es el diputado más votado del departamento, con 16,130 votos, según los resultados divulgados por el CNE hasta este miércoles 3 de diciembre.
2. En la segunda posición se ubica Mario Amílcar Portillo Contreras, del Partido Libre, quien acumula 9,275 marcas.
3. Rumy Nahyp Bueso Meza, del Partido Liberal, es el tercer y último de los aspirantes que está logrando una diputación en Intibucá, con 6,639 votos.
Una de las grandes sorpresas en este departamento es que Nelson Márquez, del Partido Nacional, no está consiguiendo la reelección como diputado.
Márquez está en la cuarta posición y para poder ingresar a la nómina tendría que desplazar a Víctor Amador Morales, que le saca de ventaja más de 3,000 votos.
En julio de este año, el diputado Nelson Javier Márquez Euceda fue capturado por la presunta participación en una red de corrupción que, según las investigaciones, defraudó al Estado por más de 3,084 millones de lempiras.
Según las investigaciones del Ministerio Público, Márquez Euceda y otros implicados formaron parte de una estructura criminal que, durante más de dos décadas, utilizó contratos irregulares, laudos arbitrales sin valor legal, escritos falsos y decisiones judiciales amañadas para favorecer demandas millonarias contra el Estado hondureño.
Inicialmente, al diputado se le dictó prisión preventiva; luego cambiaron la medida por arresto domiciliario. En noviembre pasado, un juez natural revocó las medidas cautelares y ordenó que el congresista se defendiera en libertad.
Las acusaciones en su contra pudieron haber influido en la decisión de los votantes de Intibucá en reducir el apoyo a Márquez en las pasadas elecciones del 30 de noviembre.