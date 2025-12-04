Congresistas de EEUU denuncian “la hipocresía” de Donald Trump por indulto a JOH

Por su parte, Norma Torres, congresista por California, afirmó: “Hoy me pronuncié en contra del indulto otorgado por Trump a Juan Orlando Hernández, un caudillo que provocó la muerte de más de 100,000 estadounidenses y obligó a 700,000 hondureños a huir para salvar sus vidas. Este indulto es una traición a la justicia y a cada familia que aún vive con las consecuencias de su brutalidad”.