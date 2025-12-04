Congresistas de EEUU denuncian “la hipocresía” de Donald Trump por indulto a JOH

Un grupo de congresistas demócratas expresó este jueves su rechazo al indulto otorgado por el presidente Donald Trump al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos a 45 años de prisión por narcotráfico.
La iniciativa fue encabezada por Nydia Velázquez, congresista por Nueva York, junto con Nancy Pelosi, congresista por California, y sus colegas hispanos Norma Torres, congresista por California, Delia Ramírez, congresista por Illinois, y Chuy García, congresista por Illinois, quienes calificaron la decisión presidencial como un retroceso en los esfuerzos contra el crimen transnacional.
“Hoy denuncié la hipocresía de la llamada guerra contra las drogas del gobierno de Trump en el Caribe al indultar a Juan Orlando Hernández, un traficante convicto vinculado a 400 toneladas de cocaína. La escalada de Trump claramente no tiene que ver con las drogas, y debemos detener esta marcha hacia la guerra”, escribió Nydia Velázquez en su cuenta de X.
Por su parte, Norma Torres, congresista por California, afirmó: “Hoy me pronuncié en contra del indulto otorgado por Trump a Juan Orlando Hernández, un caudillo que provocó la muerte de más de 100,000 estadounidenses y obligó a 700,000 hondureños a huir para salvar sus vidas. Este indulto es una traición a la justicia y a cada familia que aún vive con las consecuencias de su brutalidad”.
A su vez, Nancy Pelosi, congresista por California, aseguró que “los estadounidenses que luchan contra la adicción pagaron el precio de los crímenes de Juan Hernández. Los fiscales trabajaron arduamente para impartir justicia, y de un plumazo, el presidente la borró”.
Juan Orlando Hernández, quien gobernó Honduras entre 2014 y 2022, recuperó su libertad el 1 de diciembre tras recibir un indulto presidencial apenas un año después de haber sido condenado en Nueva York por tres cargos de narcotráfico y armas. Desde entonces, su paradero es desconocido, y no está claro si regresará a Honduras, donde aún podría enfrentar procesos judiciales pendientes.
Extraditado a Estados Unidos en abril de 2022, el exmandatario había sido declarado culpable en marzo de 2024 por un jurado del Distrito Sur de Nueva York.
La sentencia contra JOH incluyó 45 años de prisión, cinco años de libertad vigilada y una multa de ocho millones de dólares. Según la acusación fiscal, las más de 400 toneladas de cocaína vinculadas al caso equivaldrían a miles de millones de dosis individuales.
Durante el juicio, testigos señalaron que Hernández habría tolerado y facilitado operaciones de narcotráfico desde el Estado hondureño, incluso con apoyo del cartel de Sinaloa, con el fin de financiar campañas políticas. La Fiscalía describió estas acciones como un intento por convertir a Honduras en un “narcoestado”.
JOH negó estas acusaciones y argumentó que fueron represalias de testigos que buscaban beneficios judiciales. Recordó, además, que durante su gestión aprobó la ley de extradición con Estados Unidos y envió a 21 hondureños a enfrentar procesos en ese país.
El indulto anunciado por Trump el pasado viernes coincidió con su respaldo al candidato conservador Nasry “Tito” Asfura en las pasadas elecciones hondureñas, en las que compite voto a voto con el opositor Salvador Nasralla.
El caso de Juan Orlando Hernández también se ha vinculado al de su hermano, Juan Antonio “Tony” Hernández, excongresista hondureño detenido en 2018 en Miami y condenado por narcotráfico un año después en Nueva York.