Nasralla asegura que estos datos sin procesar le darían la victoria en conteo del CNE

El candidato presidencial Salvador Nasralla lanzó fuertes señalamientos este miércoles contra la empresa encargada de la transmisión de actas, asegurando que sus socios en Honduras no cuentan con experiencia previa en este tipo de procesos electorales.
Según Nasralla, la falta de trayectoria ha generado retrasos que mantienen en tensión la divulgación de resultados preliminares que le dan una cota ventaja frente a Nasry Asfura.
El presentador y político afirmó que los representantes hondureños de la compañía colombiana son Walter Castellanos y Germán Martell, a quienes señaló como socios locales de un proyecto que, según él, nunca había manejado un sistema de transmisión electoral. Sus declaraciones se suman a una ola de críticas por fallas recientes en la plataforma de divulgación.
Nasralla aseguró que, pese a estas irregularidades, su movimiento mantiene una ventaja sólida que en sus palabras “es incontrarrestable”.
Señaló que los datos en poder de su equipo muestran una diferencia significativa frente a sus adversarios, aun con actas pendientes de procesamiento.
El candidato denunció que aún faltan por ingresar al sistema 420 actas del departamento de Cortés, una zona en la que él asegura tener resultados ampliamente favorables. Según su versión, estas actas representan una ventaja triple frente al Partido Nacional, que gobernó entre 2010 y 2022.
Además, Nasralla indicó que todavía quedan 210 actas pendientes en el departamento de Francisco Morazán, donde también afirma obtener una ventaja suficiente para asegurar el triunfo.
El aspirante presidencial reiteró que su equipo cuenta con copias físicas de todas las actas y que los datos internos confirman la tendencia a su favor, por lo que pidió calma a sus seguidores mientras continúa el proceso oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Nasralla también criticó duramente lo que catalogó como “maniobras” para retrasar el ingreso de actas en zonas donde asegura tener un alto respaldo ciudadano. Afirmó que estas demoras alimentan la incertidumbre y abren espacio a especulaciones innecesarias en un momento clave del escrutinio.
Nasralla concluyó su declaración enviando un mensaje de confianza a sus simpatizantes y reiterando que, una vez que se ingresen las actas pendientes, “la victoria será clara e inobjetable”. El país permanece a la espera de nuevas actualizaciones oficiales en medio de un ambiente político cada vez más tenso.