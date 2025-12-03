Juan Orlando publica su primer mensaje en redes y agradece indulto a Trump

El expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, expresó públicamente su gratitud tras recuperar su libertad, tras haber sido condenado por narcotráfico en Estados Unidos. Hernández aseguró que es inocente y agradeció el apoyo recibido durante todo el proceso de indulto al presidente Donald Trump.
En un mensaje en su cuenta de X, Hernández señaló: “Lo dije al salir de casa, lo dije al ser condenado injustamente, y lo repetiré ahora que he recuperado la libertad. Soy inocente”.
El exmandatario dedicó palabras de agradecimiento al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien atribuyó su liberación.
Hernández aseguró que Trump analizó los hechos, reconoció la injusticia y actuó con convicción, señalando que esta acción le cambió la vida y la de su país.
Asimismo, Hernández agradeció a su familia, amigos y al pueblo hondureño por su apoyo y solidaridad durante el proceso. Subrayó su compromiso de seguir defendiendo todo lo que construyó junto a Honduras.
El expresidente afirmó que durante su juicio se enfrentó a un sistema que, según él, no reconoció la verdad, señalando que no había pruebas reales y que las acusaciones provenían de personas con intereses de venganza. Sin embargo, destacó que finalmente prevaleció su inocencia.
"La administración de Biden-Harris y el estado profundo me tendieron una trampa mediante un juicio amañado. No había pruebas reales, solo acusaciones de criminales que buscaban venganza. Sin embargo, la verdad de mi inocencia prevaleció", mencionó en su escrito.
Hernández concluyó su mensaje prometiendo que pronto compartirá más información con el público, reiterando su respeto y gratitud hacia Trump por su intervención, que consideró decisiva para su libertad y el bienestar de Honduras.
Hernandez quien se encontraba preso tras su derrota en 2022 y su extradición a Estados Unidos ese mismo año, Jhabia sido condenado en marzo de 2024 a 45 años de prisión por cargos de narcotráfico y armas. Trump intervino y anunció un indulto completo para él al considera que había sido tratado de manera injusta.
La mañana del 1 de diciembre de 2025, según registros de la Oficina Federal de Prisiones (BOP), Hernández fue liberado tras recibir un indulto completo de Donald Trump.
El indulto fue anunciado por Trump poco días antes de las elecciones presidenciales en Honduras, en un contexto de fuerte polarización política.
Tras conocerse la medida, la esposa de Hernández agradeció públicamente a Trump a través de redes sociales, afirmando que su marido “volvió a ser un hombre libre” tras casi 4 años de prisión y dificultades. El exmandatario lo publicó la tarde de este miércoles.