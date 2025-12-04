Miss Haití exige una investigación al certamen Miss Universo

La controversia en torno al certamen Miss Universo 2025 continúa creciendo. Melissa Sapini, representante de Haití, pidió públicamente una auditoría externa e imparcial para esclarecer las denuncias de irregularidades que han marcado la competencia internacional celebrada el pasado 21 de noviembre en Bangkok, Tailandia.
Sapini, de 22 años, declaró que muchas concursantes temen hablar por miedo a represalias y que su pronunciamiento busca dar voz a quienes no pueden expresarse libremente.
“Esto no se trata de Fátima. Se trata de proteger a las mujeres que no pueden hablar por sí mismas. Representar a Haití ha sido el mayor honor de mi vida, pero este momento es más grande que una corona”, afirmó en entrevista con la revista PEOPLE.
El llamado de Miss Haití se produjo después de que la mexicana Fátima Bosch, coronada como Miss Universo 2025, defendiera a la organización en una entrevista con ABC News. Bosch minimizó las acusaciones de fraude y calificó de exageradas algunas críticas, lo que generó aún más polémica.
Sapini, quien también fue Miss Massachusetts antes de representar a Haití, acusó a la organización de “dar excusas en lugar de respuestas” y subrayó que la transparencia es fundamental para preservar la credibilidad del concurso.
La joven haitiana también abordó uno de los momentos más polémicos del Miss Universe 2025: el altercado entre Bosch y Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International (MGI) y figura cercana al certamen.
Melissa Sapini dijo que lo ocurrido ese día marcó un punto de inflexión. “Yo estaba en esa sala. Todas escuchamos lo que dijo, Culpar a una barrera de idioma es insultante. Sus lágrimas fueron dramáticas, no honestas”, aseguró.
Para Melissa, el problema va más allá de esa disputa específica. Lo que ocurre detrás del escenario, afirma, no se refleja en la narrativa pública. “Respetar la experiencia de Fátima no significa ignorar la nuestra. Pedirle a Miss Universo que investigue a Miss Universo es como pedirle a la policía que se investigue a sí misma: nunca dará la verdad completa”, indicó.
Sapini, quien compitió previamente en el Miss USA 2024, también habló con PEOPLE a su regreso de Tailandia y describió su experiencia como “algo nunca antes visto”.
“Todos los días había algo. Todos los días había susurros entre las chicas: ‘¿Estoy exagerando?’ ¿Esto también te parece raro?”, recordó Sapini sobre el ambiente tenso que invadía en esos momentos.
Para ella, el enfrentamiento viral entre Bosch e Itsaragrisil fue la primera confirmación de que “algo no estaba bien”.
Su exigencia de una investigación imparcial se suma a las voces que piden esclarecer las denuncias que han empañado la reputación del certamen.