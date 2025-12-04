Revelan causa de fallecimiento de la "Barbie humana"

La muerte de la influencer brasileña Barbara Jankavski, de 31 años, volvió a sacudir a Brasil luego de que autoridades de São Paulo confirmaran que falleció por consumo accidental de cocaína. El informe forense, divulgado por el medio g1, lejos de aclarar lo sucedido, abrió un nuevo capítulo de dudas para su familia.
Jankavski, conocida en redes como la “Barbie Humana” por las numerosas cirugías a las que se sometió, fue hallada sin vida el pasado 2 de noviembre dentro del departamento del defensor público Renato Campos Pinto de Vitto, de 51 años, donde habría pasado la noche anterior.
Tanto la Policía Técnico-Científica como la Policía Civil concluyeron su análisis médico-legal y emitieron el dictamen oficial; sin embargo, la familia insiste en que la historia “no está cerrada” y está presionando para reorientar la investigación hacia un posible homicidio.
Según documentos policiales obtenidos por CNN Brasil, el propio De Vitto declaró que había contratado a la influencer para “servicios sexuales” y que ambos consumieron cocaína antes de que Jankavski se quedara dormida. Dijo que intentó reanimarla por varios minutos antes de llamar al servicio de emergencias.
El parte inicial de la Policía Militar reveló que la joven fue encontrada en ropa interior, con una lesión visible en el ojo izquierdo y marcas en la espalda. Aunque un amigo cercano afirmó que la herida en el rostro podía deberse a una caída, los detalles siguen alimentando las dudas de los investigadores.
En su declaración, el funcionario público afirmó que no ejerció violencia contra la influencer y que las marcas se originaron por una caída previa. También confirmó que en la residencia estaban una amiga suya y otro hombre cuya participación en los hechos aún no ha sido totalmente esclarecida.
La Secretaría de Seguridad Pública corroboró que la muerte fue provocada por intoxicación química, compatible con la presencia de cocaína en su organismo. Aun así, el expediente continúa abierto en el 7º Distrito Policial (Lapa) mientras surgen nuevas líneas de análisis.
El fiscal Michele Demico Camargo aprobó la solicitud de los abogados de la familia para que el caso sea revisado por el Tribunal del Jurado. También pidieron que la investigación pase al Departamento de Homicidios, especializado en crímenes violentos, ante la posibilidad de que existan elementos no considerados.
Tanto el Ministerio Público como el equipo legal de la familia señalan que las marcas en el cuello y la lesión ocular podrían ser incompatibles con una simple caída y han puesto sobre la mesa la hipótesis de un posible golpe o estrangulamiento dentro del inmueble de De Vitto.
Los abogados incluso valoran solicitar una exhumación para repetir las pruebas toxicológicas, pues consideran que la cantidad de cocaína reportada podría no justificar el fallecimiento.
Además, cuestionan que la policía no haya retenido teléfonos, no analizara ADN bajo las uñas ni practicara pruebas a las otras personas presentes, omisiones que, a su criterio, podrían haber comprometido la escena.