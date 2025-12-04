"Zootopia 2" lidera la taquilla y hace historia

Según datos de la web Box Office Mojo, la película de Disney se ha estrenado en 4.000 cines en Estados Unidos y, solo en ese país, ha recaudado 156 millones de dólares. Esta cifra sitúa a la película como el segundo mejor estreno de la historia en un fin de semana de Acción de Gracias -formado por 5 días-, solo superado por 'Moana 2' el año pasado (225 millones de dólares) y por encima de 'Frozen 2' (125 millones) en 2019.