Alexander Makarov sobre su experiencia en Honduras: "Me sorprende la hospitalidad de la gente"

El joven ruso confiesa que está muy feliz en Honduras, país en el que vivirá junto con Milly por algún tiempo, mientras planean otros proyectos. "Pues sí, la experiencia es súper surreal, es súper maravillosa y las cosas que me han sorprendido son la amabilidad, la hospitalidad de la gente, porque toda la gente es súper amable en los comentarios y en realidad también, aún las personas que no me conocen por mis vídeos son súper amables, las personas ayudan con cualquier cosa y la comida, la comida es algo que me ha sorprendido mucho porque la variedad de los sabores, como encurtido, baleadas, como las pupusas he probado, pollo choco, pollo con tajadas, lo siento. Sí, pero en los comentarios mucha gente se enojó, no, es pollo con tajadas, ok, ok, sí, todo esto es wow, súper, súper interesante y claro que al combinar la gente amable y la comida rica se convierte en una experiencia maravillosa para mí".