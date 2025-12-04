Alexander Makarov sobre su experiencia en Honduras: "Me sorprende la hospitalidad de la gente"

Alexander Makarov, de 26 años, llevaba una vida tranquila en Rusia, pero desde que conoció a la hondureña Milly Soad, todo cambió. Desde que la vio por primera vez supo que tenía que conocerla más.
Con el paso del tiempo, Alexander y Milly pasaron de ser amigos a novios, y recientemente celebraron su boda civil en Honduras, país que, al igual que su esposa, se ha robado el corazón del joven.
"Milly ahora es mi esposa, por fin, y sí, nos conocimos en Rusia porque yo estaba aprendiendo español y estaba buscando una escuela (por línea y resultó que Mili era mi maestra, era mi maestra y ella estaba estudiando en San Petersburgo, cuando yo vivía en Moscú, son las dos ciudades más grandes de Rusia y yo como me enamoré con ella y yo quise ir a su ciudad para conocerla en persona y yo la invité aún con mi español horrible, porque hace mucho tiempo pasó esto y no hablaba bien como ahora, pero de todos modos la invité con mis errores y ella aceptó, por fortuna, ella aceptó y sí, el resto es historia", dijo Alexander Makarov, en entrevista con LA PRENSA.
"Empezamos a salir, empezamos a conocernos y después, después de algún tiempo ella me trajo aquí para conocer a su familia, pues mi familia ahora también, mi familia hondureña y sí, aquí estamos", agregó el joven nacido en 1999.
Alexander admite que nunca había escuchado de Honduras antes de conocer a su ahora esposa. "La verdad es que me da pena decirlo, pero sí, en Rusia, en mis lecciones de geografía nadie me ha mostrado que aquí está Honduras, aquí es este país, sí, yo conocía esta palabra, en ruso decimos "Gondurás", suena muy duro, sí, pero no sabía dónde estaba o qué idioma hablan allí, entonces cuando Milly me dijo "Soy de Honduras", yo pensé ok, dónde está, yo tuve que buscar, y dije "¡Dios mío, qué lejos está, wow!". No sabía pero ahora yo y toda mi familia sabemos todo de Honduras, y sí, quiero traer a toda mi familia aquí".
El joven ruso confiesa que está muy feliz en Honduras, país en el que vivirá junto con Milly por algún tiempo, mientras planean otros proyectos. "Pues sí, la experiencia es súper surreal, es súper maravillosa y las cosas que me han sorprendido son la amabilidad, la hospitalidad de la gente, porque toda la gente es súper amable en los comentarios y en realidad también, aún las personas que no me conocen por mis vídeos son súper amables, las personas ayudan con cualquier cosa y la comida, la comida es algo que me ha sorprendido mucho porque la variedad de los sabores, como encurtido, baleadas, como las pupusas he probado, pollo choco, pollo con tajadas, lo siento. Sí, pero en los comentarios mucha gente se enojó, no, es pollo con tajadas, ok, ok, sí, todo esto es wow, súper, súper interesante y claro que al combinar la gente amable y la comida rica se convierte en una experiencia maravillosa para mí".
"El ruso catracho", como le llaman de cariño sus seguidores en redes sociales, comenta que desea seguir conociendo más lugares de Honduras y seguir creando contenido sobre sus viajes y experiencias. "Queremos ir a muchísimos lugares más, tenemos una lista, Comayagua,Tegucigalpa, La Ceiba, Copán Ruinas, Tela, todos, todos, muchos lugares, en los comentarios siempre preguntamos a la gente. La gente da bastantes también recomendaciones y todo eso. Sí, no quiero salir de Honduras hasta que visitemos todos los lugares, hagamos todos los videos sobre la cultura de cada ciudad que podemos visitar".
Y sobre su idea de crear contenido para redes, Alexander explicó: "Pues, la idea viene de mi esposa porque ella fue la primera que empezó a subir videos y uno de sus videos se hicieron virales y yo pensé, ok, es bastante interesante, soy un extranjero y quiero compartir mi experiencia. No, sí, también para la gente, para que vea la gente, pero también para mí, para como ver en el futuro y ver cómo fue mi primer día, mi primer mes y, sí, entonces, ella me inspiró para hacerlo, la verdad es que tenemos muchos planes, tenemos muchos planes, y tenemos que decidir qué vamos a hacer".
"Pues, vamos, definitivamente, vamos a viajar por Honduras y hacer más videos sobre la cultura de todas las ciudades. Queremos hacer más como vlogs largos en YouTube. ¿Todavía no han creado su canal? Sí, ahora tenemos como cuatro videos en YouTube y también hay un video respondiendo a las preguntas más curiosas".
Sobre si van a regresar pronto a Rusia, comenta lo siguiente: "Aún no sabemos, aún no sabemos porque es una decisión muy importante y como no es fácil como viajar, ok, vamos a ir a Rusia por una semana, ok, vamos a ir a Honduras, no, no es posible. Sobre todo porque es muy lejos, los costos y todo. Sí, exactamente, entonces, tenemos que pensar en cada decisión pero ahora nos quedamos aquí por unos meses para como estar con la familia de Milly porque ella no ha visto a su familia por mucho tiempo porque estaba estudiando en Rusia y, sí, vamos a decidir qué vamos a hacer y, pues, somos como adultos y ahora somos esposos, tenemos que pensar en dónde vamos a establecernos. Tal vez Honduras, tal vez Rusia, tal vez algún otro país, aún no sabemos, entonces es una aventura muy emocionante".
Alexander también hizo énfasis entre las diferencias culturales entre Rusia y Honduras. "Pues, todo es súper diferente, como el clima, la comida y, ¿cómo se dice?, la mentalidad, la mentalidad de la gente también porque hondureños son mucho más abiertos que rusos. No estoy diciendo que rusos son enojados, pero es verdad. No, no somos enojados, somos gente amable, pero ustedes son la gente mucho más amable, mucho más abierta, mucho, y eso me sorprendió porque no estoy acostumbrando a hablar con las personas como que somos amigos. Como que sean tan cálidos", explica.
Alexander Makarov comparte constantemente contenido sobre su experiencia en sus redes sociales. El joven cuenta con más de 72 mil seguidores en TikTok, 28 mil en Instagram y 16 mil en Facebook.