El elenco original de “Rocky”: así han cambiado 49 años después

Hace casi 50 años llegó a las salas de cine "Rocky", la película que redefinió el género deportivo y se transformó en un fenómeno cultural global. A 49 años de su estreno, los personajes que dieron vida a esta historia siguen siendo recordados por su impacto, su legado y sus carreras posteriores.
A continuación, un repaso actualizado sobre cómo evolucionaron los actores del elenco original y cuáles fueron sus últimas apariciones dentro de la saga. Vale resaltar que algunos ya fallecieron, pero su impacto mundial sigue vivo.
Sylvester Stallone encarnó al boxeador Rocky Balboa en la cinta inicial y en las cinco secuelas siguientes, además de ser el autor del guion que dio origen a la franquicia. "Rocky" llegó a los cines el 3 de diciembre de 1976 y se convirtió rápidamente en un éxito entre la audiencia y la crítica. Ganó tres premios Óscar, incluido el de Mejor Película.
Durante el Festival de Cine de Toronto en 2023, Stallone recordó: “Nadie quería hacerla. Fue mi mejor escritura también”, citó The Hollywood Reporter. Tras Rocky V (1990), el actor retomó el personaje en "Rocky Balboa" (2006) y más tarde en "Creed" (2015), interpretación que lo llevó nuevamente a los Óscar como Mejor Actor de Reparto y a ganar un Globo de Oro. “Mi personaje Rocky no vivirá para siempre... La vida es un ciclo”, comentó a Deadline tras recibir el premio. Su última aparición como Balboa fue en Creed II (2018).
Fuera de este universo, Stallone consolidó un camino sólido en el cine de acción con títulos como "The Expendables", "Cliffhanger" y "Demolition Man". Desde 2022 protagoniza la serie "Tulsa King", cuya cuarta temporada entró en producción después del cierre de la tercera en noviembre de 2025.
Talia Shire interpretó a Adrian Pennino, el corazón emocional de la historia, desde la película original hasta "Rocky V". Después de su paso por la saga, Shire continuó activa en la actuación. Entre sus trabajos más recientes figuran "Megalopolis" (2024), dirigida por su hermano Francis Ford Coppola, y la comedia de Netflix "Nonnas" (2025).
En una conversación con The New York Times en 2025, contó entre risas: “Mi nieto vio Rocky. Se apasionó... Y luego fue más amable conmigo también”.
Carl Weathers dio vida a Apollo Creed, el carismático campeón invicto que desafía a Rocky en el primer filme. Repitió su papel en "Rocky II", "Rocky III" y "Rocky IV". Tras la saga, brilló en la película "Predator" y se integró a múltiples series, como "Arrested Development", "In the Heat of the Night" y "Chicago Justice". En años recientes obtuvo reconocimiento por su trabajo en las primeras tres temporadas de "The Mandalorian".
El actor falleció el 1 de febrero de 2024, a los 76 años. Su familia expresó en un comunicado citado por Deadline y Variety: “Carl fue un ser humano excepcional... Dejó una huella imborrable a través de generaciones”.
Burgess Meredith fue el inolvidable entrenador Mickey Goldmill. Su actuación le valió una nominación al Óscar y regresó para "Rocky II" y "Rocky III", además de aparecer en recuerdos y escenas de archivo en "Rocky V" y "Rocky Balboa".
Su última aparición en cine fue en "Grumpier Old Men" (1995). Meredith falleció el 9 de septiembre de 1997 a los 89 años, según reportó The New York Times.
Burt Young interpretó a Paulie Pennino, el rudo y entrañable cuñado de Rocky, papel que le valió una nominación al Óscar como "Mejor Actor de Reparto". En una entrevista para "The Sweet Science" en 2009, recordó: “Era el único del elenco que no tuvo que hacer audición... Sly Stallone se me acercó y dijo que yo tenía que hacerlo”.
Apareció en todas las películas hasta "Rocky Balboa" (2006).También actuó en "Law & Order: SVU" y "Russian Doll". Young murió el 8 de octubre de 2023, a los 83 años. Stallone lo despidió con un emotivo mensaje: “A mi querido amigo... el mundo te extrañará. Descansa en paz”.