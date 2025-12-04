El elenco original de “Rocky”: así han cambiado 49 años después

Durante el Festival de Cine de Toronto en 2023, Stallone recordó: “Nadie quería hacerla. Fue mi mejor escritura también”, citó The Hollywood Reporter. Tras Rocky V (1990), el actor retomó el personaje en "Rocky Balboa" (2006) y más tarde en "Creed" (2015), interpretación que lo llevó nuevamente a los Óscar como Mejor Actor de Reparto y a ganar un Globo de Oro. “Mi personaje Rocky no vivirá para siempre... La vida es un ciclo”, comentó a Deadline tras recibir el premio. Su última aparición como Balboa fue en Creed II (2018).