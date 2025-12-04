Samy Mustaklem sufre accidente de pádel y termina en emergencia

El comunicador hondureño Samy Mustaklem sufrió anoche un aparatoso accidente mientras jugaba pádel con un grupo de amigos, lo que obligó a trasladarlo de inmediato a un hospital. El incidente ocurrió durante un partido amistoso, cuando un golpe accidental de un compañero impactó directamente en su frente.
Mustaklem relató lo sucedido a través de su cuenta de Instagram, donde compartió dos fotografías desde la cama del hospital. En el mensaje explicó que el golpe fue producto de un remate con fuerza que, en lugar de impactar la pelota, terminó golpeando su rostro entre las cejas, provocando una abundante hemorragia.
"Padel, golpe accidental de mi partner con toda su fuerza por rematar una pelota, pero dio en mi frente entre cejas..." comenzó narrando. "Baño de sangre y mis amigos asustados. De una buscaron cómo taparme la herida, por la hemorragia y directo a emergencias del Hospital”, escribió el comunicador en su publicación, al describir la tensión del momento y la rápida reacción de sus acompañantes.
Según el propio Mustaklem, la herida fue tan profunda que afectó músculos y alcanzó el hueso, razón por la cual los médicos recomendaron la intervención de un cirujano plástico. El periodista solicitó la ayuda de su amigo, el doctor Gonzalo Pineda, quien llegó en apenas diez minutos para atenderlo.
"Por la profundidad de la herida, movió músculos y llegó hasta el hueso... sumado a que fue en mi cara, me recomendaron un cirujano plástico. Pedí que contacten a mi amigo el Dr @gonzalopineda.md que llegó en 10 minutos y me atendió 100/100."
“Aquí en el Hospital, todo controlado gracias a Dios. Cosas que pasan”, concluyó Mustaklem, transmitiendo tranquilidad a sus seguidores y agradeciendo la pronta atención recibida. La publicación generó cientos de comentarios de apoyo y muestras de solidaridad.
En Instagram estos fueron algunos de los mensajes: "El precio del deporte . Un abrazo enorme . Mejórate pronto para que juguemos ", le escribió Geyser Varela. "Por eso no juego Padel yo Que te mejores rapido Samy✨️", Kanny Ham. "Que se recupere Samy que susto!!", Flor Mercadal. "La calma con la que lo cuenta ". Mileny Mejia.
Samy Mustaklem es ampliamente conocido en Honduras por su trayectoria en medios de comunicación. Ha trabajado como presentador, productor y analista en programas televisivos y radiales, consolidándose como una voz influyente en temas de actualidad y opinión pública.
Además de su labor en medios, ha sido conferencista y moderador en eventos empresariales y académicos, destacándose por su estilo directo y su capacidad para conectar con distintas audiencias. Su presencia en redes sociales también le ha permitido mantener un contacto cercano con sus seguidores.
El accidente deportivo pausa momentáneamente su agenda profesional, aunque él mismo aseguró que se encuentra estable y bajo control médico. Se espera que en los próximos días reciba seguimiento especializado para garantizar una recuperación completa y evitar complicaciones.
La noticia ha generado preocupación en el gremio periodístico y entre sus colegas, quienes han expresado mensajes de ánimo y deseos de pronta recuperación. Mustaklem, sin embargo, se mostró optimista y agradecido por el respaldo recibido tanto dentro como fuera del hospital.