Samy Mustaklem sufre accidente de pádel y termina en emergencia

"Padel, golpe accidental de mi partner con toda su fuerza por rematar una pelota, pero dio en mi frente entre cejas..." comenzó narrando. "Baño de sangre y mis amigos asustados. De una buscaron cómo taparme la herida, por la hemorragia y directo a emergencias del Hospital”, escribió el comunicador en su publicación, al describir la tensión del momento y la rápida reacción de sus acompañantes.