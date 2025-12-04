  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Farándula

Horóscopo de hoy, 4 de diciembre, predicciones de cada signo zodiacal

Descubre gratis qué le espera en salud, amor y dinero a cada uno de los signos .

  • 04 de diciembre de 2025 a las 06:56 -
  • Agencia EFE
Horóscopo de hoy, 4 de diciembre, predicciones de cada signo zodiacal
1 de 13

Se avecinan gastos inesperados esta temporada, pero si te organizas podrás afrontarlos sin arriesgar tu economía futura.

 Fotos Shutterstock
Horóscopo de hoy, 4 de diciembre, predicciones de cada signo zodiacal
2 de 13

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). La luna llena que arranca en esta jornada puede influir en los nativos más proclives al astro en este signo, y en general provocará una especie de inquietud que los menos avezados no sabrán a qué atribuir.

Horóscopo de hoy, 4 de diciembre, predicciones de cada signo zodiacal
3 de 13

TAURO (21 abril - 20 mayo). Te llegan oportunidades profesionales y posiblemente debas dejar de lado momentáneamente algunas cuestiones personales que te distraerán de tu empeño. No temas, tus relaciones personales no se dañarán permanentemente.

Horóscopo de hoy, 4 de diciembre, predicciones de cada signo zodiacal
4 de 13

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Si trabajas por tu cuenta, necesitarás darle un empujón echándole imaginación al asunto, buscando resquicios de negocio allí donde otros no ven más que opacidad. Tú tienes capacidad para ello, no te duermas en los laureles.

Horóscopo de hoy, 4 de diciembre, predicciones de cada signo zodiacal
5 de 13

CÁNCER (22 junio - 22 julio). Deberías apreciar lo bueno que te rodea. Aleja el pesimismo, porque puedes acabar algo aislado en estas fechas en que la mayoría del mundo busca la diversión y la alegría. Tu vida mejorará con algunos cambios de actitud.

Horóscopo de hoy, 4 de diciembre, predicciones de cada signo zodiacal
6 de 13

LEO (23 julio - 22 agosto). La sorpresa será el elemento clave para reforzar hoy la relaciones de pareja; ésta se tomará muy bien cualquier iniciativa tuya que se salga de lo habitual y suponga un extra de interés y diversión. Si buscas pareja, hazlo en ambientes distintos a lo habitual.

Horóscopo de hoy, 4 de diciembre, predicciones de cada signo zodiacal
7 de 13

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). En el trabajo sigues sin encontrar tu sitio, quizá no sea bueno que confíes tanto en el juicio de tus superiores y empieces a creer en ti mismo, en tus ideas y proyectos personales. Puede surgir una nueva relación que te hará sentir muy especial.

Horóscopo de hoy, 4 de diciembre, predicciones de cada signo zodiacal
8 de 13

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Tendrás que echar mano de toda tu capacidad para las relaciones públicas y conectar con un grupo de personas para trabajos en equipo y mostrarte además generoso con tus compañeros para conseguir que sumen tus energías a las tuyas.

Horóscopo de hoy, 4 de diciembre, predicciones de cada signo zodiacal
9 de 13

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Inicias una etapa muy fructífera en el plano económico. Si te habías planteado invertir, puede ser un gran momento para llevarlo a cabo con la ayuda de un asesor. Te sientes independiente y autosuficiente, pero no debes apartar a la persona amada de tu vida.

Horóscopo de hoy, 4 de diciembre, predicciones de cada signo zodiacal
10 de 13
Horóscopo de hoy, 4 de diciembre, predicciones de cada signo zodiacal
11 de 13

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Aunque los cambios marcarán tu futuro en los próximos días, aun atraviesas una etapa muy monótona y aburrida. Con un poco de paciencia e imaginación superarás esta fase vital que puede reportarte experiencias necesarias y positivas.

Horóscopo de hoy, 4 de diciembre, predicciones de cada signo zodiacal
12 de 13

ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Con dificultades pero con muchas ganas conseguirás ganar una prueba, un concurso, una competición deportiva o hasta aprobar un examen. Notarás cambios en tu organismo que tal vez te pidan hacer una vida más activa.

Horóscopo de hoy, 4 de diciembre, predicciones de cada signo zodiacal
13 de 13

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Puede haber mucha actividad en tu lugar de trabajo; quizá sea el mejor momento para cambiar de puesto, aspirar a más. Tendrás ideas brillantes y te sentirás exultante, cargado de energía. Crecen los gastos; no te excedas con las compras.

Cargar más fotos