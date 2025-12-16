En vivo y con imagen: escrutinio especial desde el CNE

Tegucigalpa.

El clima de tensión electoral en Honduras, cuyas elecciones generales se celebraron hace dos semanas (30 de noviembre), ha escalado tras la falta de oficialización de resultados del ente electoral. Es ahora cuando la expectativa entre la población ha llevado a que el CNE habilite un sistema de observación en directo a través de cámaras.

Después de alcanzar un acuerdo entre los tres principales partidos políticos (Nacional, Liberal y Libre), el Consejo Nacional Electoral ( CNE ) espera agilizar el proceso del recuento de votos a través del escrutinio especial, un procedimiento observado por cientos de representantes nacionales e internacionales.

La transmisión en directo es ofrecida por el CNE en sus plataformas de redes sociales. Uno de los acuerdos previos fue que la transmisión no se interrumpiera y mostrara varios ángulos del conteo en la sede del CNE en Tegucigalpa, al que han llamado Centro Logístico Electoral (CLE).

Se trata de un procedimiento clave que puede definir el resultado final de los comicios y que será supervisado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) con la participación de representantes de los partidos políticos.

El escrutinio especial no es un nuevo conteo general, sino una revisión técnica de las mesas que registraron irregularidades. Según la Ley Electoral y los reglamentos del CNE, esta etapa permite corregir errores en la sumatoria de votos, incorporar boletas que no fueron contabilizadas y, en casos graves, anular actas que presentan vicios insubsanables.

El escrutinio especial es decisivo para garantizar la transparencia y legitimidad del proceso electoral. Cada acta con inconsistencias se verifica físicamente, se confronta con la urna y se documenta cualquier corrección.

El CNE ha dispuesto mesas de trabajo donde se conformarán juntas verificadoras, integradas por personal del órgano electoral y representantes de los partidos. Estas juntas tendrán la responsabilidad de abrir las urnas, cotejar boletas con las actas, corregir errores y registrar los hallazgos en actas complementarias. Todo el proceso será supervisado y transmitido en tiempo real para garantizar transparencia.

Según el último registro del CNE en su pagina web, los resultados preliminares de las elecciones los encabeza Nasry 'Tito' Asfura, candidato del Partido Nacional que es apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con 1.305.033 votos (40,54 %), seguido por Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con 1.261.849 sufragios (39,19 %).