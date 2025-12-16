Cohep pide "madurez" a los políticos en Honduras

Tegucigalpa.

A raíz de la incertidumbre y conflictos que imperan en la sociedad hondureña en materia electoral, el sector privado solicitó a la clase política mayor madurez sin convocar a movilizaciones que afectan la actividad económica. En ese sentido, la presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo, manifestó que "lo que pedimos como sector privado es un poco más de madurez a los políticos".

"Que vean esa manifestación del pueblo en las urnas y que ahora que les toca a ellos nombrar a sus personas para que vayan a participar en este escrutinio especial que lo hagan con agilidad", agregó. Luego de la reunión que sostuvieron representantes del Partido Nacional y Partido Liberal en la sede del Cohep, Gallardo confirmó que solo se les prestó el lugar para que buscaran acuerdos. "Cuando se paralizan las calles perdemos todos. Pierde desde el pequeño y mediano (empresario), pierde el grande y al final se afecta la economía de miles de familias y creo que todos los hondureños queremos vivir en paz", sostuvo.

Escala la tensión

La tensión poselectoral en Honduras se intensificó en las últimas horas por el retraso en el inicio del escrutinio especial de 2.792 actas con inconsistencias en las elecciones generales del pasado 30 de noviembre y las protestas de militantes del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) en rechazo al proceso electoral, en el que aducen que hubo "fraude".