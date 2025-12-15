Partidos Nacional y Liberal acuerdan sumarse a escrutinio y acelerar proceso

En respuesta, las consejeras afirmaron que lo se decidió en el Pleno fue iniciar el escrutinio especial de oficio con 1,081 maletas del nivel electivo presidencial, no que serían las únicas que irían a escrutinio especial en ese nivel electivo.A esa agravada fragmentación interna se suman obstáculos administrativos, la falta de acreditaciones de otros partidos y los procedimientos tecnológicos pendientes.El organismo electoral ha insistido que la demora en el escrutinio obedece a que el Partido Liberal no acreditó a su personal el sábado y que la empresa de soporte tecnológico solicitó repetir el triple sellado del software para el escrutinio especial, pese a que el procedimiento ya se había realizado el viernes.