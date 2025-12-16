Jorge Faraj: "Los hondureños cumplimos acudiendo a las urnas"

El empresario Jorge Faraj, expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), expresó su preocupación porque, pese a que los hondureños acudieron a las urnas, aún no existe certeza sobre quién es el presidente electo del país.
"Los hondureños cumplimos acudiendo a las urnas. Es preocupante que aún no exista certeza de quién es el presidente electo", manifestó el líder empresarial.
Faraj señaló que esta situación genera incertidumbre y debilita la confianza de la ciudadanía en el sistema democrático, al considerar que el pueblo cumplió con su deber cívico al participar en el proceso electoral.
Ante este escenario, el empresario sostuvo que es necesario adoptar medidas que eviten que este tipo de crisis se repitan en futuros comicios.
En ese sentido, afirmó que lo primero que debe hacer el próximo Legislativo, para demostrar su compromiso con la democracia, es aprobar la segunda vuelta electoral.
Finalmente, lamentó el clima de tensión que atraviesa Honduras y aseguró que el país “no merece lo que estamos viviendo”, al reiterar su llamado a fortalecer la institucionalidad democrática.
Incertidumbre electoral
Más de dos semanas después de las elecciones generales del 30 de noviembre, Honduras enfrenta un clima de incertidumbre y tensión política, debido al retraso en el inicio del escrutinio especial de actas con inconsistencias, proceso que definirá el resultado final de los comicios.
Sin embargo, los partidos Nacional y Liberal llegaron a un acuerdo la noche del lunes para integrar las mesas escrutadoras y avalar el resultado del Consejo Nacional Electoral (CNE), que se ha visto envuelto en denuncias, acusaciones cruzadas y protestas de los principales partidos políticos.
Mientras el Partido Nacional asegura estar listo para el proceso desde inicio de semana, el Partido Liberal y el partido Libertad y Refundación (Libre) han obstaculizado el inicio del escrutinio especial, que incluye más de 2,700 actas con irregularidades.
El CNE dijo que está listo para iniciar el escrutinio especial y que espera que los partidos completen las acreditaciones correspondientes.
La consejera presidenta, Ana Paola Hall, ayer en la tarde, reiteró que el proceso continúa detenido debido a que algunos miembros de las juntas especiales, propuestos por los partidos políticos, se niegan a integrarlas.