Jorge Faraj: "Los hondureños cumplimos acudiendo a las urnas"

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El empresario Jorge Faraj, expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), expresó su preocupación porque, pese a que los hondureños acudieron a las urnas, aún no existe certeza sobre quién es el presidente electo del país. "Los hondureños cumplimos acudiendo a las urnas. Es preocupante que aún no exista certeza de quién es el presidente electo", manifestó el líder empresarial.

Faraj señaló que esta situación genera incertidumbre y debilita la confianza de la ciudadanía en el sistema democrático, al considerar que el pueblo cumplió con su deber cívico al participar en el proceso electoral. Ante este escenario, el empresario sostuvo que es necesario adoptar medidas que eviten que este tipo de crisis se repitan en futuros comicios. En ese sentido, afirmó que lo primero que debe hacer el próximo Legislativo, para demostrar su compromiso con la democracia, es aprobar la segunda vuelta electoral.

Finalmente, lamentó el clima de tensión que atraviesa Honduras y aseguró que el país “no merece lo que estamos viviendo”, al reiterar su llamado a fortalecer la institucionalidad democrática.

Incertidumbre electoral