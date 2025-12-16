Hijo de Rob Reiner afronta dos cargos de homicidio y posible pena de muerte

Los Ángeles.

Nick Reiner, hijo del actor y director Rob Reiner y de la fotógrafa y productora Michele Singer Reiner, enfrenta cargos de homicidio agravado tras la muerte de sus padres, que podrían acarrearle una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena de muerte, informó este martes el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, en una conferencia de prensa.

“Procesar estos casos que involucran a familiares son algunos de los casos más desafiantes y desgarradores que enfrenta esta oficina debido a la naturaleza íntima y a menudo brutal de los crímenes involucrados”, dijo Nathan Hochman, en una conferencia de prensa.

Se esperaba que Nick Reiner hiciera su comparecencia inicial ante el tribunal el martes, pero no fue trasladado desde la cárcel. Su abogado, Alan Jackson, dijo a los periodistas que no tenía “autorización médica” para ser llevado a los tribunales.

El crimen

El hijo mediano de la pareja, Nick, fue arrestado y fichado por cargos de asesinato el domingo, y aunque por el momento se desconocen los motivos que pudieron llevarle a cometer el supuesto crimen, allegados aseguran que hubo una discusión familiar en una fiesta navideña en casa del comediante Conan O'Brien, según Los Angeles Times.

Nick Reiner vivía en una casa anexa a la de sus padres, tras luchar por décadas con una adicción a las drogas y al alcohol.