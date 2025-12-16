  1. Inicio
Hijo de Rob Reiner afronta dos cargos de homicidio y posible pena de muerte

Nick Reiner, hijo de Rob Reiner y Michele Singer Reiner, le quitó la vida a sus padres

  • Actualizado: 16 de diciembre de 2025 a las 15:31 -
  • Agencia EFE
El director de cine estadounidense Rob Reiner (der.) y su esposa Michelle Reiner en una foto de archivo.

 Ron Sachs / POOL / EFE
Los Ángeles.

Nick Reiner, hijo del actor y director Rob Reiner y de la fotógrafa y productora Michele Singer Reiner, enfrenta cargos de homicidio agravado tras la muerte de sus padres, que podrían acarrearle una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena de muerte, informó este martes el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, en una conferencia de prensa.

“Procesar estos casos que involucran a familiares son algunos de los casos más desafiantes y desgarradores que enfrenta esta oficina debido a la naturaleza íntima y a menudo brutal de los crímenes involucrados”, dijo Nathan Hochman, en una conferencia de prensa.

Se esperaba que Nick Reiner hiciera su comparecencia inicial ante el tribunal el martes, pero no fue trasladado desde la cárcel. Su abogado, Alan Jackson, dijo a los periodistas que no tenía “autorización médica” para ser llevado a los tribunales.

El crimen

El hijo mediano de la pareja, Nick, fue arrestado y fichado por cargos de asesinato el domingo, y aunque por el momento se desconocen los motivos que pudieron llevarle a cometer el supuesto crimen, allegados aseguran que hubo una discusión familiar en una fiesta navideña en casa del comediante Conan O'Brien, según Los Angeles Times.

Nick Reiner vivía en una casa anexa a la de sus padres, tras luchar por décadas con una adicción a las drogas y al alcohol.

Noticia en desarrollo

efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

