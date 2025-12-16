Sofía Vergara confirma su relación con Douglas Chabbott, un empresario 14 años menor que ella

Estados Unidos.

Después de varios meses de especulaciones y de ser captados en actitud cariñosa, la actriz colombiana Sofía Vergara confirmó su relación con el empresario estadounidense Douglas Chabbott. La estrella de "Griselda" compartió un emotivo mensaje y una fotografía con su nuevo amor, en redes sociales, poniendo fin a los rumores de una vez por todas. Vergara, de 53 años, publicó una foto desde un restaurante de Nueva York con Chabbott, de 39, acompañada por la frase: "Te amo". El gesto se produjo tras una serie de apariciones públicas con el empresario, que habían despertado la curiosidad de los fans y la cobertura mediática desde mediados de 2025.

¿Quién es Douglas Chabbott? Douglas Chabbott, de 39 años, es un empresario estadounidense y vicepresidente de Dasan Inc., una firma conocida por su joyería de lujo y diseño de alta gama. A diferencia de otras parejas famosas, Chabbott ha mantenido un perfil relativamente discreto, aunque se mueve con frecuencia en círculos sociales de élite y es conocido por su participación filantrópica y su networking con figuras de renombre. Según fuentes, la pareja fue relacionada públicamente por primera vez tras varios avistamientos a principios de este año, incluyendo un concierto muy comentado en Pasadena y una celebración de cumpleaños en Cerdeña a la que asistió Chabbott. Estos momentos insinuaron un vínculo creciente mucho antes de que la publicación de Vergara oficializara la relación.

Un nuevo capítulo tras romances de alto perfil La vida amorosa de Vergara ha estado en el centro de atención durante años, desde su largo matrimonio con el actor Joe Manganiello hasta sus recientes romances públicos. La pareja se casó en 2015 y fue una de las más comentadas de Hollywood antes de divorciarse en 2024 tras casi una década juntos. Según Quien, los rumores de entonces atribuyeron la separación a diferentes objetivos de vida, incluyendo el deseo de Manganiello de tener hijos.