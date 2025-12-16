  1. Inicio
"Avatar: Fuego y Cenizas" se estrena en Honduras este 18 de diciembre

La nueva película de James Cameron, Avatar: Fuego y Cenizas, llega a los cines hondureños este 18 de diciembre

  16 de diciembre de 2025
Avatar: Fuego y Cenizas se estrena en Honduras este 18 de diciembre

(De izquierda a derecha) Spider (Jack Champion), Lo’ak (Britain Dalton), Tuk (Trinity Bliss) y Kiri (Sigourney Weaver) en "AVATAR: FUEGO Y CENIZAS".

Courtesy of 20th Century Studios / 20TH CENTURY STUDIOS
San Pedro Sula, Honduras.

La espera terminó. Después de años de anticipación, “Avatar: Fuego y Cenizas”, la nueva entrega de la épica saga dirigida por James Cameron, llegará a las salas de cine hondureñas este jueves 18 de diciembre.

Los fanáticos de esta fantástica historia ya pueden asegurar sus boletos, ya que la preventa se encuentra oficialmente disponible.

“Fuego y Cenizas” continúa explorando las profundidades de Pandora y amplía el conflicto entre los Na’vi y las fuerzas humanas que amenazan el planeta. En esta ocasión, la historia se adentra en regiones nunca antes vistas, marcadas por territorios volcánicos, clanes desconocidos y un nuevo equilibrio que pende de un hilo.

Jake Sully y Neytiri regresan como protagonistas y enfrentan desafíos más personales y peligrosos, especialmente cuando la estabilidad de su familia y su hogar se ve comprometida. La película promete una narrativa más intensa, con temas como la resistencia, la identidad y el precio de proteger aquello que se ama.

Tecnología que vuelve a cambiar el juego

James Cameron apuesta nuevamente por una producción visual revolucionaria. “Avatar: Fuego y Cenizas” combina:

Captura de movimiento avanzada, paisajes creados con un nivel de detalle sin precedentes, nuevas técnicas de filmación en ambientes extremos y sonido inmersivo diseñado para elevar la experiencia cinematográfica.

La película está concebida para lucirse en pantallas de gran formato, 3D y tecnologías premium, lo que refuerza al cine como la mejor manera de experimentar Pandora en su máxima expresión.

Elenco que regresa y nuevas incorporaciones

Además de Sam Worthington y Zoe Saldaña, la cinta marca el regreso de Sigourney Weaver y Stephen Lang, junto a nuevas incorporaciones que dan vida a personajes inéditos y amplían la mitología de los clanes de Pandora.

Considerada una de las producciones más ambiciosas del año, “Avatar: Fuego y Cenizas” apunta a consolidarse como uno de los títulos más fuertes de la temporada navideña. Tras el fenómeno global que representó “Avatar: El camino del agua”, se espera una respuesta masiva del público en los cines.




