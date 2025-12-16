"Avatar: Fuego y Cenizas" se estrena en Honduras este 18 de diciembre

San Pedro Sula, Honduras.

La espera terminó. Después de años de anticipación, “Avatar: Fuego y Cenizas”, la nueva entrega de la épica saga dirigida por James Cameron, llegará a las salas de cine hondureñas este jueves 18 de diciembre.

Los fanáticos de esta fantástica historia ya pueden asegurar sus boletos, ya que la preventa se encuentra oficialmente disponible.

“Fuego y Cenizas” continúa explorando las profundidades de Pandora y amplía el conflicto entre los Na’vi y las fuerzas humanas que amenazan el planeta. En esta ocasión, la historia se adentra en regiones nunca antes vistas, marcadas por territorios volcánicos, clanes desconocidos y un nuevo equilibrio que pende de un hilo.

Jake Sully y Neytiri regresan como protagonistas y enfrentan desafíos más personales y peligrosos, especialmente cuando la estabilidad de su familia y su hogar se ve comprometida. La película promete una narrativa más intensa, con temas como la resistencia, la identidad y el precio de proteger aquello que se ama.