En libertad se defenderá Dulce Villanueva, exdirectora de Dinaf

Tegucigalpa.

En libertad se defenderá Dulce María Villanueva, exdirectora de la extinta Dirección de la Niñez y la Familia (Dinaf), después de que un juez dictara esa auto de formal procesamiento con medidas sustitutivas en audiencia inicial. El Poder Judicial, a través de su portavoz, Bárbara Castillo, informó que el juez otorgó la medida luego de que la exfuncionaria acreditara un arraigo económico de dos millones de lempiras.

Entre las medidas impuestas, Villanueva Sánchez, deberá firmar el libro de asistencia judicial una vez por semana, tiene prohibido salir del país y no podrá acercarse a las instalaciones de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), institución que sustituyó a la Dinaf. Dulce Villanueva fue acusada por el delito de concusión, tras una investigación desarrollada por el Ministerio Público que la vincula con la presunta exigencia de dinero a personal de esa institución a cambio de beneficios laborales. De acuerdo con la relación de hechos presentada por la Fiscalía, Villanueva —abogada de profesión— habría solicitado cinco mil lempiras mensuales a varias empleadas de la Dinaf mientras ejercía como directora, ofreciéndoles a cambio gestionar aumentos salariales dentro de la institución.