Capturan a Dulce Villanueva, exdirectora del Dinaf, por requerimiento en su contra

Tegucigalpa, Honduras

Según explicó Zelaya, la detención se realizó luego de concluir la primera línea de investigación sobre actos irregulares en la Dinaf.

El Fiscal General, Johel Antonio Zelaya , informó este lunes sobre la captura de Dulce María Villanueva Sánchez, exdirectora de la desaparecida Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf), tras investigaciones por posibles irregularidades administrativas y financieras durante su gestión.

Villanueva es señalada por manejo indebido de recursos, negligencia administrativa y posibles actos de corrupción, afectando la operatividad de la institución encargada de proteger los derechos de la niñez y adolescencia en Honduras.

Durante su gestión, un padre y una madre, en casos separados, también denunciaron a Villanueva por trámites administrativos irregulares, lo que motivó investigaciones adicionales sobre su desempeño y el manejo de procesos internos en la institución.

Dulce María Villanueva ocupó el cargo durante la administración de la presidenta Xiomara Castro, pero fue destituida el 26 de mayo de 2023, luego de la circulación de polémicos audios que la involucraban en cobros indebidos a empleados de la dependencia, hechos que generaron gran repercusión mediática.

El Ministerio Público confirmó que Villanueva estaba siendo investigada por la comisión de cuatro delitos: cohecho, sustracción o inutilización de documentos, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios. La Fiscalía aseguró que todas las diligencias se han realizado respetando los protocolos legales.