Testamento de Julián Figueroa fue quemado y falsificado, dicen abogados

El día de ayer, miércoles 11 de marzo, el programa de espectáculos "De Primera Mano" tuvo como invitados a los abogados de la joven actriz de teatro, Imelda Garza Tuñón. En la entrevista fueron revelados los primeros detalles de la investigación sobre el testamento que dejó el fallecido cantante, Julián Figueroa.
Los abogados destaparon que el actual testamento de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian, es falso. Explicaron que la firma que aparece en el documento no es verdadera; además, la fecha en la que supuestamente lo firmó el cantante estaba en la Ciudad de México y no en la entidad en la que fue emitido el testamento.
En otra parte de la entrevista, los abogados de Imelda Garza Tuñón explicaron que el supuesto testamento de Julián Figueroa fue "quemado" para argumentar antigüedad. Explicaron que el documento fue sometido a un "lavado" para retirar el texto que originalmente aparecía; además, detallaron que no estaba registrado.
"Lo quemaron. Todo demuestra que es un documento falso", explicó.
Maribel Guardia y su ex nuera, Imelda Garza Tuñón, viuda de Julián Figueroa, protagonizaron un proceso legal por la custodia de José Julián Figueroa. La primera actriz argumentó que su nuera no era apta para cuidar al menor, mientras que la joven explicó que Maribel Guardia se quería quedar con el pequeño. Actualmente el menor de edad está con su madre.