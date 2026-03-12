Testamento de Julián Figueroa fue quemado y falsificado, dicen abogados

México.

El día de ayer, miércoles 11 de marzo, el programa de espectáculos "De Primera Mano" tuvo como invitados a los abogados de la joven actriz de teatro, Imelda Garza Tuñón. En la entrevista fueron revelados los primeros detalles de la investigación sobre el testamento que dejó el fallecido cantante, Julián Figueroa.

Los abogados destaparon que el actual testamento de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian, es falso. Explicaron que la firma que aparece en el documento no es verdadera; además, la fecha en la que supuestamente lo firmó el cantante estaba en la Ciudad de México y no en la entidad en la que fue emitido el testamento.