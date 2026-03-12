Óscar 2026: gala marcada por tensiones políticas y activismo

La 98ª edición de los Óscar se celebra en un clima de fuerte tensión internacional, marcado por la escalada bélica en Irán, la creciente polarización geopolítica y las polémicas reformas migratorias impulsadas por la Casa Blanca.

Tras el silencio de los Globos de Oro —con una gala tibia y sosegada—, la ceremonia de los mayores premios del cine espera recuperar su carácter reivindicativo en un hervidero de expectativas, donde el glamour parece haber cedido protagonismo a la urgencia de posicionarse ante el complejo y divisivo contexto político.

Aunque las organizaciones de premios suelen optar por el silencio institucional para evitar represalias, la presión individual suele llevar a que estos espacios se utilicen para la reivindicación política.

En los últimos meses, el activismo de personalidades de Hollywood ha cobrado forma en las alfombras rojas con el pin “ICE Out”, con el que algunos artistas se han posicionado contra las deportaciones masivas del Gobierno de Donald Trump.

El movimiento surgió en pleno estallido de las protestas en Estados Unidos tras la muerte de la activista Renée Good en Minneapolis a manos de agentes federales, un suceso que ha unificado a parte de la comunidad artística contra lo que califican como violencia migratoria.

También ha habido protestas silenciosas en los últimos años en favor de Palestina, con los pines rojos “Artists4Ceasefire”, que simbolizan el apoyo al cese del fuego y la entrega de ayuda humanitaria en la región.

Javier Bardem y Wagner Moura, entre las voces más críticas

El español Javier Bardem, el brasileño Wagner Moura y el estadounidense Mark Ruffalo se perfilan como algunas de las voces más críticas frente a la situación política internacional.

Portando una kufiya palestina al cuello en apoyo a los gazatíes, el actor español alzó la voz durante la alfombra roja de la pasada edición de los Emmy para exigir sanciones contra “estado genocida de Israel, no solamente por el genocidio en curso, sino también por el estado de apartheid que provoca tanto desgarro”.

Tanto Bardem como Ruffalo han liderado críticas contra el belicismo en Oriente Medio, promoviendo un manifiesto que alcanzó 1.400 firmas en contra de la colaboración con productoras israelíes vinculadas al conflicto con Palestina.

Por su parte, Moura —nominado este año a mejor actor por “El agente secreto” (“O agente secreto”)— ha centrado su discurso en la protección de los trabajadores migrantes que sostienen la economía del entretenimiento.