Christian Nodal es acusado de plagio por su nueva canción ‘Incompatibles’

Una ola de opiniones se levantó luego de que saliera a la luz el reciente sencillo de Nodal, ‘Incompatibles’ y que tiene conceptos similares al tema ‘Me pierdes por w*y’.

La canción del esposo de Ángela Aguilar relata el fin de una relación amorosa y aunque reconocen los buenos tiempos, al final reconocen que no pueden funcionar por las diferencias que existen entre ambos.

En uno de los fragmentos de la melodía se menciona una frase que dice: “una peda, una llorada y luego a lo que sigue”, aludiendo a la resignación y luego a la superación del duelo amoroso.

Tras el estreno de ‘Incompatibles’ todo marchaba con normalidad y el público estaba aceptaba la nueva canción, sin embargo, algo notaron los seguidores de Grupo Firme, particularmente una frase que creyeron “ya habían escuchado antes”.

En tanto, el tema de la banda narra una separación y cómo el protagonismo echa mano de su orgullo y valentía, aludiendo a que la otra persona fue la que perdió con el fin de la relación. Además, menciona que el protagonista no está dispuesto a rogar amor ni a soportar humillaciones.