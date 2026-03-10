Paul Thomas Anderson, el favorito para el Óscar a mejor director

Paul Thomas Anderson lidera las predicciones para alzarse con el Óscar a mejor director, en una ceremonia en la que podría dejar huella si también gana la estatuilla al mejor guión y mejor película por la aclamada 'One Battle After Another' ('Una batalla tras otra')
Anderson (Los Ángeles, 1970) parte como claro favorito tras dominar la temporada de premios en la categoría de mejor director. El cineasta se alzó con el BAFTA Awards, el Globo de Oro y el galardón del Directors Guild of America (DGA) por su trabajo en la comedia negra protagonizada por Leonardo DiCaprio, Sean Penn y Benicio del Toro.
El director compite contra sus colegas Ryan Coogler ('Sinners'/'Pecadores'), Chloé Zhao ('Hamnet'), Josh Safdie ('Marty Supreme') y Joachim Trier ('Sentimental Value') en la 98ª edición de los premios de la Academia de Hollywood, que se entregarán el próximo domingo 15 de marzo.
A pesar de la calidad de sus contrincantes, los pronósticos se inclinan hacia Anderson, sobre todo porque no ha ganado un Óscar a pesar de haber sido nominado en la categoría de mejor director tres veces. En total, la Academia lo ha considerado once veces para llevarse una estatuilla en distintas categorías, la primera en 1998 por mejor guión original por 'Boogie Nights'.
'One Battle After Another', que sigue la historia de Bob Ferguson (DiCaprio), un atribulado revolucionario de izquierda que tendrá que salvar a su hija de las garras de un supremacista blanco (Penn), es la segunda película con más nominaciones (13) en los Óscar 2026, solo por detrás de 'Pecadores' ('Sinners'), que obtuvo el mayor número con 16.
Precisamente, es Coogler (Oakland, 1986) quien se presenta como la competencia más real de Anderson, con la historia de dos gemelos que se proponen abrir un club nocturno exclusivo para gente negra, unos planes interrumpidos por un grupo de vampiros.
Si Coogler gana la estatuilla haría historia, al convertirse en el primer director de raza negra en ganar este Óscar en los 97 años de historia de la Academia.
Anderson y Coogler también están nominados como mejores guionistas, pero en apartados diferentes, el primero al mejor guión adaptado y el segundo como mejor guión original.