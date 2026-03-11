“Era un jovencito”: revelan identidad del motociclista que murió en accidente con rastra en SPS

La mañana de este miércoles se registró la muerte de un joven motociclista tras chocar con una rastra cisterna que circulaba por la zona en la 33 calle de San Pedro Sula, norte de Honduras. Su muerte causó lamento entre los presentes.
La víctima fue identificada como Áxel Fabián Peña Méndez, de apenas 18 años de edad. Según autoridades, residía en el sector de los bordos de San José 5, en la capital industrial.
De acuerdo con información preliminar, el motociclista impactó contra el pesado vehículo. Tras el choque, su cuerpo quedó atravesado debajo de la rastra cisterna.
El hecho generó conmoción entre conductores y transeúntes que presenciaron la escena. Varios ciudadanos alertaron a los servicios de emergencia y a las autoridades policiales.
Elementos de la Policía Nacional llegaron al lugar poco después del accidente y acordonaron la escena para iniciar las diligencias correspondientes.
También se realizaron acciones para controlar el tráfico en la vía. La zona permaneció parcialmente cerrada mientras se esperaba el levantamiento del cuerpo.
Minutos después, familiares del joven llegaron al lugar tras recibir la noticia. Entre lágrimas y gritos confirmaron la identidad del motociclista fallecido.
Las imágenes del lugar muestran que el joven vestía una camisa color plomo y portaba tenis rojos con negro al momento del accidente.
Fuentes cercanas indicaron que Áxel trabajaba en un taller de reparación de motocicletas. Según la información, se encontraba laborando antes de que ocurriera el choque.
El caso ha generado múltiples reacciones de pesar en redes sociales. “Era un jovencito, qué pesar. Lo lamento mucho”, expresó un usuario en una publicación de Facebook.
Autoridades indicaron que continúan recabando información sobre el accidente.
En las próximas horas se podrían conocer más detalles sobre las circunstancias del hecho. Las investigaciones buscan establecer cómo ocurrió la colisión con la rastra cisterna.