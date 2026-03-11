Los graves delitos por los que USA pidió en extradición a Joaquín Alvarado Bueso

El extraditable hondureño Joaquín Alvarado Bueso, de 38 años de edad, fue presentado este miércoles en audiencia de información luego de ser capturado el martes por la Policía Nacional en Catacamas, Olancho.
Alvarado Bueso tenía vigente una orden de captura con fines de extradición emitida por autoridades judiciales hondureñas, tras una solicitud presentada por el gobierno de Estados Unidos.
De acuerdo con la información, el hondureño es reclamado por la Corte del Distrito de Oklahoma, condado de Comanche, donde enfrenta cargos de violación en primer grado, actos lascivos o indecentes y abuso sexual infantil.
Las autoridades detallaron que este delito forma parte de una investigación desarrollada por organismos judiciales y de seguridad del país norteamericano.
La detención fue resultado de trabajos de inteligencia, vigilancia y seguimiento realizados por unidades especializadas de la Policía Nacional.
Mediante estas acciones operativas, los agentes lograron ubicar al sospechoso en un sector del municipio de Catacamas, donde finalmente se ejecutó la captura.
Tras su arresto, el ciudadano fue puesto bajo custodia policial y posteriormente trasladado bajo fuertes medidas de seguridad hacia Tegucigalpa.
El imputado permanecerá en las instalaciones de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales mientras se coordinan los procedimientos judiciales correspondientes para su extradición.
Este miércoles fue presentado ante la Corte Suprema de Justicia de Honduras, específicamente ante el Juzgado de Extradición de Primera Instancia.
En la audiencia de información, considerada la primera etapa del proceso, se le notificaron formalmente los cargos por los cuales se le requirió y se le explicaron sus derechos, mientras el tribunal analizó la documentación remitida por las autoridades estadounidenses.
Al concluir la audiencia de información, el juez de extradición de primera instancia le dictó detención provisional a Alvarado Bueso. El Instituto Nacional Penitenciario determinará el lugar donde el hondureño esperará su extradición. La CSJ convocó a las partes