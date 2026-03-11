La historia de la "madrastra": chats explícitos, visitas perversas, testimonios y condena

Además, las autoridades establecieron que la hermana del niño, quien tenía siete años, también habría sido víctima de agresiones por parte de la imputada. Durante el juicio, la Fiscalía Especial de Protección de la Niñez y de la Adolescencia presentó una serie de elementos probatorios que los jueces analizaron detenidamente. Luego del fallo condenatorio, los jueces fijaron la audiencia de individualización de la pena para el jueves 26 de marzo a las 9:00 de la mañana.