Casas, carros y cuentas bancarias: el golpe del MP a la banda “Los Benjamins”

El Ministerio Público informó sobre la ejecución de acciones de aseguramiento de bienes relacionados con la estructura criminal conocida como “Los Benjamins”, que tendría operaciones en el municipio de Nacaome, en el departamento de Valle.
De acuerdo con la institución, las diligencias se desarrollaron a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco), que impulsa procesos de privación de dominio contra bienes que presuntamente provienen de actividades ilícitas vinculadas a esta organización.
Las autoridades detallaron que entre los bienes señalados en la solicitud de aseguramiento figuran dos inmuebles, tres vehículos y seis productos financieros que fueron identificados en el municipio de Nacaome.
Estos activos se encuentran registrados a nombre de Alex Ortez Argueta, conocido con el alias de “El Tatuado”, así como de integrantes de su núcleo familiar, quienes también figuran dentro de las investigaciones.
El caso tiene su origen en la captura de Ortez Argueta y de Henry José Cálix Ordóñez, alias “El Profe”, quien se desempeñaba como maestro de educación primaria.
Ambos fueron detenidos el 10 de mayo de 2018 durante una operación de vigilancia y seguimiento realizada por la extinta Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA), cuando se encontraban en posesión de armas y dinero.
Posteriormente, las investigaciones continuaron bajo la coordinación de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), cuyos agentes lograron identificar diversos bienes, vehículos y cuentas bancarias vinculadas a uno de los detenidos.
El Ministerio Público reiteró que este tipo de acciones forman parte de las estrategias orientadas a combatir la criminalidad organizada y debilitar financieramente a las estructuras delictivas que operan en el país.