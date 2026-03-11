  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Farándula

Esposo de Ana Bárbara le habría sido infiel con bella joven centroamericana

La cantante Ana Bárbara enfrenta un nuevo escándalo tras presuntamente ser víctima de infidelidad por parte de su pareja

Esposo de Ana Bárbara le habría sido infiel con bella joven centroamericana
1 de 10

Ana Bárbara vuelve a estar en el ojo del huracán y esta vez por su pareja, Ángel Muñoz, quien aparentemente le fue infiel con una joven costarricense.
Esposo de Ana Bárbara le habría sido infiel con bella joven centroamericana
2 de 10

Según información de Jordi Martin, reportero de El gordo y la flaca (Univision), recibió una llamada de una chica costarricense llamada Adriana Tovar, quien aseguró que mantiene un romance con la pareja de la cantante.
Esposo de Ana Bárbara le habría sido infiel con bella joven centroamericana
3 de 10

“Tiene 29 años y fue contratada por Ángel Muñoz para que le ayudara [a promocionar] sus productos nutritivos”, explicó Martin a Raúl de Molina y Lili Estefan. “La relación pasó a lo personal y se enviaban mensajes amorosos en donde mostraban sus partes íntimas”.
Esposo de Ana Bárbara le habría sido infiel con bella joven centroamericana
4 de 10

Según la versión de Tovar, mantienen un romance desde septiembre de 2025. Asegura que se han visto en dos ocasiones y que han viajado a diferentes ciudades.

Esposo de Ana Bárbara le habría sido infiel con bella joven centroamericana
5 de 10

La costarricense mostró mensajes en los que supuestamente Muñoz aseguraba que no estaba en buenos términos con Ana Bárbara. “Me decía que no era feliz con ella, que casi no tenían intimidad”.
Esposo de Ana Bárbara le habría sido infiel con bella joven centroamericana
6 de 10

Aún no se saben las razones por las que Tovar decidió hacer público el supuesto romance, pero lo que Martin sí aclaró es que la intérprete de “Bandido” ya está enterada de lo ocurrido y que esta semana habría corrido a Muñoz de su hogar.

Esposo de Ana Bárbara le habría sido infiel con bella joven centroamericana
7 de 10

Según el paparazzo, el entrenador está muy arrepentido y buscaría el perdón de la artista.
Esposo de Ana Bárbara le habría sido infiel con bella joven centroamericana
8 de 10

Ana Bárbara y Muñoz se casaron en 2017. En febrero de 2024, el nombre de Muñoz resonó, pues aparentemente fue señalado como el responsable de separar a la cantante de su familia.

Esposo de Ana Bárbara le habría sido infiel con bella joven centroamericana
9 de 10

Esto incluiría a sus hijos Emiliano y José María, quienes ya no viven con ella, así como a su hijo de crianza, José Emilio Fernández Levy. De hecho, fue este último quien dio a conocer que existía ese distanciamiento.
Esposo de Ana Bárbara le habría sido infiel con bella joven centroamericana
10 de 10

Esto incluiría a sus hijos Emiliano y José María, quienes ya no viven con ella, así como a su hijo de crianza, José Emilio Fernández Levy. De hecho, fue este último quien dio a conocer que existía ese distanciamiento.
Cargar más fotos