Esposo de Ana Bárbara le habría sido infiel con bella joven centroamericana

Ana Bárbara vuelve a estar en el ojo del huracán y esta vez por su pareja, Ángel Muñoz, quien aparentemente le fue infiel con una joven costarricense.
Según información de Jordi Martin, reportero de El gordo y la flaca (Univision), recibió una llamada de una chica costarricense llamada Adriana Tovar, quien aseguró que mantiene un romance con la pareja de la cantante.
“Tiene 29 años y fue contratada por Ángel Muñoz para que le ayudara [a promocionar] sus productos nutritivos”, explicó Martin a Raúl de Molina y Lili Estefan. “La relación pasó a lo personal y se enviaban mensajes amorosos en donde mostraban sus partes íntimas”.
Según la versión de Tovar, mantienen un romance desde septiembre de 2025. Asegura que se han visto en dos ocasiones y que han viajado a diferentes ciudades.
La costarricense mostró mensajes en los que supuestamente Muñoz aseguraba que no estaba en buenos términos con Ana Bárbara. “Me decía que no era feliz con ella, que casi no tenían intimidad”.
Aún no se saben las razones por las que Tovar decidió hacer público el supuesto romance, pero lo que Martin sí aclaró es que la intérprete de “Bandido” ya está enterada de lo ocurrido y que esta semana habría corrido a Muñoz de su hogar.
Según el paparazzo, el entrenador está muy arrepentido y buscaría el perdón de la artista.
Ana Bárbara y Muñoz se casaron en 2017. En febrero de 2024, el nombre de Muñoz resonó, pues aparentemente fue señalado como el responsable de separar a la cantante de su familia.
Esto incluiría a sus hijos Emiliano y José María, quienes ya no viven con ella, así como a su hijo de crianza, José Emilio Fernández Levy. De hecho, fue este último quien dio a conocer que existía ese distanciamiento.