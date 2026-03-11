Ocho horas sin luz estarán estas zonas de Honduras este jueves 12 de marzo

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó que ha programado cortes de electricidad en varias zonas de Honduras para este jueves 12 de marzo del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades del departamentos de Francisco Morazán, Olancho, Copán y Cortés.
La Enee precisó que los cortes de energía durarán al menos ocho horas en varias zonas del país.
La Enee afirma que los cortes de luz corresponden para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
Entre las áreas que enfrentarán interrupciones del servicio se encuentran comunidades del departamento de Olancho, donde se verán impactadas las zonas de La Puzunca, La Empalizada, San Francisco de Becerra, Laguna Seca, Las Tres Ceibas, Potrerillos, El Encinal, El Higuerito, Las Minas Potrerillos, Telica Abajo, Pueblo Viejo y la aldea Sabana Larga, además de sectores aledaños. En estos lugares el suministro eléctrico será suspendido en un horario de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.
De igual forma, en los municipios de Jesús de Otoro y sectores abastecidos por el generador Puringla, también se registrarán interrupciones del servicio eléctrico. Las comunidades afectadas incluyen Sazagua, El Rincón, El Porvenir, Balibrea, colonia 3 de Septiembre, Coclan, Ojos de Agua, San Isidro, Los Alpes, El Cedral, Macuelizo, Santo Domingo, El Guayabal, Quiraguira, Masaguara, San Jerónimo, San Marcos, San Rafael y Maye. En estas zonas el corte de energía se mantendrá desde las 8:30 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde.
En el departamento de Francisco Morazán también se han programado interrupciones del servicio en municipios como Guaimaca y Cedros. Entre las comunidades afectadas figuran barrios y aldeas como El Centro, Barrio Abajo, Barrio Arriba, Maranguiles, El Naranjal, La Bolsa, Ojo de Agua, La Mina, Concordia, El Barro, El Carrizal, El Nance, Pedernales, Villa Vieja, La Concepción, La Libertad, Las Ánimas, Quebrada Grande, San Juan, Villa de Fátima y Campamento, además de otros sectores cercanos. El horario del corte en estas zonas está previsto de 9:15 de la mañana a 5:15 de la tarde.
Asimismo, comunidades del departamento de Santa Bárbara, especialmente en los municipios de Trinidad, Concepción del Norte, Petoa y San José de Colinas, experimentarán interrupciones del suministro eléctrico. Entre los sectores afectados destacan El Diviso, Corozal, La Alegría, Las Trojes, El Tigre, San Francisco, Pinabete, El Carmen, La Unión, Cebadilla, La Huerta, El Rodeo, Santa Rosita, Chimizales, Matasanales, Monte Cristo, Buena Vista, La Leona, El Rosario, Concordia, La Flores, El Robledal, Santa Ana y Platanales, entre otros. El servicio será suspendido entre las 8:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde.
En el occidente del país, el municipio de Copán Ruinas también registrará cortes de energía que afectarán aldeas como Sesesmiles, Las Delicias, Finca El Cisne, La Zona, Las Flores, Agua Buena, Colón Jubuco, El Cedral, San Lucas, Nueva Armenia, Santa Rosita, Carrizalón, Agua Caliente, San Antonio, El Triunfo, Río Blanco y El Caobal. La interrupción está programada de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.
En la zona norte, varias colonias y barrios de San Pedro Sula se verán afectados por la suspensión temporal del servicio eléctrico. Entre los sectores incluidos en el listado figuran la colonia Bográn, Las Anonas, Miravalle, Montserrat, Las Brisas, Brisas Inva, colonia El Higueral, barrio Guadalupe Este, colonia Villa Florencia, barrio San Cristóbal, barrio Barandillas, colonia Honduras, barrio La Granja, colonia Modelo, barrio Las Flores, residencial Palencia, residencial Santa Clara, Villa Alameda, Villa Alcalá, Villa Granada, Villa Sevilla, Villa Valencia, Salamanca y Paseo La Fuente, entre otros. En esta ciudad el corte está programado desde las 9:10 de la mañana hasta las 3:10 de la tarde.
Los cortes de energía también alcanzarán amplios sectores de El Progreso, donde se verán afectadas zonas del sector este y noreste, incluyendo colonias como Mangandí, 2 de Marzo, Altos de El Progreso, barrio Los Ángeles, barrio Las Mercedes, barrio Buenos Aires, colonia Ramírez Reina, colonia Rodolfo Cárcamo y varios establecimientos comerciales, instituciones públicas y centros de salud. En este municipio las interrupciones del servicio eléctrico se extenderán desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde.
El listado también incluye instituciones, comercios y puntos de referencia importantes como Hotel Montecristo, Supermercado La Antorcha Centro, Pizza Hut Centro, la Municipalidad de El Progreso, Clínica Cristiana, Clínica Los Ángeles, Clínica Rubí, el Estadio Humberto Micheletti, el Mercado Municipal, la Catedral Las Mercedes, Hondutel, el plantel de ENEE Los Ángeles, la Universidad Cristiana UCRISH, la Cámara de Comercio e Industrias de El Progreso y el IHSS, así como la estación de Bomberos, la Policía Nacional y el Centro Penal Progreseño.
También se verán afectados sectores del municipio de Santa Rita, incluyendo barrios San Jorge, Echeverrí, Municipal, Lourdes, Pueblo Nuevo, Subirana, Lara, Minerva, El Centro, El Milagro y 4 de Septiembre, además de colonias como Sitraterco, Guanchías, Altiplano, Piletas, Villa Dela, San Miguel, Los Campos, Brisas del Sur y Seden, junto con aldeas como El Cacao, Guanchías Creek, La Garroba Capulín, Tapiquilales y Remolino, así como comunidades cercanas de Santa Cruz de Yojoa.