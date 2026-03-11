Ocho horas sin luz estarán estas zonas de Honduras este jueves 12 de marzo

En el departamento de Francisco Morazán también se han programado interrupciones del servicio en municipios como Guaimaca y Cedros. Entre las comunidades afectadas figuran barrios y aldeas como El Centro, Barrio Abajo, Barrio Arriba, Maranguiles, El Naranjal, La Bolsa, Ojo de Agua, La Mina, Concordia, El Barro, El Carrizal, El Nance, Pedernales, Villa Vieja, La Concepción, La Libertad, Las Ánimas, Quebrada Grande, San Juan, Villa de Fátima y Campamento, además de otros sectores cercanos. El horario del corte en estas zonas está previsto de 9:15 de la mañana a 5:15 de la tarde.