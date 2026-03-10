  1. Inicio
  2. · Espectáculos

Denuncian a Christian Nodal por “deudor alimentario”

Christian Nodal fue denunciado como ‘deudor alimentario’ durante la marcha del 8M, realizada por el Día Internacional de la Mujer

Denuncian a Christian Nodal por “deudor alimentario”

El cantante mexicano Christian Nodal.

México.

Mucho se ha dicho sobre Christian Nodal y la relación con su hija. Y es que, en los últimos meses, su expareja, Cazzu, ha ventilado que, presuntamente, no es un padre presente y que la pensión alimentaria que le da no es suficiente para los gastos de la menor.

En medio de toda la polémica que se ha suscitado por este asunto, el actual esposo de Ángela Aguilar fue denunciado por presuntamente ser un “deudor alimentario”.

El pasado 8 de marzo, como cada año, se realizó una marcha en Ciudad de México por el Día Internacional de la Mujer. Las manifestantes aprovechan para exhibir a los presuntos violentadores y exigir que se haga “justicia”.

Cazzu comparte tiernas fotos junto a Inti desde la playa tras la polémica con Christian Nodal

Algo que llamó la atención fue que se colocó un cartel que denunciaba a Christian Nodal por presuntamente ser un deudor alimentario. En dicho anuncio se muestra su foto con el siguiente mensaje:

“DEUDOR ALIMENTARIO: /adj/ proveedor, pero de excusas para no criar ni transferir, campeón olímpico en hacer de todo menos paternar.

Cartel con el que fue denunciado Christian Nodal.

Cartel con el que fue denunciado Christian Nodal.

El letrero generó mucha controversia en redes sociales. Los fans de Nodal se dijeron muy molestos por esta acción, afirmando que “nadie conoce la situación real como para juzgarlo”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias