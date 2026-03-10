Denuncian a Christian Nodal por “deudor alimentario”

Mucho se ha dicho sobre Christian Nodal y la relación con su hija. Y es que, en los últimos meses, su expareja, Cazzu, ha ventilado que, presuntamente, no es un padre presente y que la pensión alimentaria que le da no es suficiente para los gastos de la menor.
En medio de toda la polémica que se ha suscitado por este asunto, el actual esposo de Ángela Aguilar fue denunciado por presuntamente ser un “deudor alimentario”.
El pasado 8 de marzo, como cada año, se realizó una marcha en Ciudad de México por el Día Internacional de la Mujer. Las manifestantes aprovechan para exhibir a los presuntos violentadores y exigir que se haga “justicia”.
Algo que llamó la atención fue que se colocó un cartel que denunciaba a Christian Nodal por presuntamente ser un deudor alimentario. En dicho anuncio se muestra su foto con el siguiente mensaje:
“DEUDOR ALIMENTARIO: /adj/ proveedor, pero de excusas para no criar ni transferir, campeón olímpico en hacer de todo menos paternar.
El letrero generó mucha controversia en redes sociales. Los fans de Nodal se dijeron muy molestos por esta acción, afirmando que “nadie conoce la situación real como para juzgarlo”.