Denuncian a Christian Nodal por “deudor alimentario”

México.

Mucho se ha dicho sobre Christian Nodal y la relación con su hija. Y es que, en los últimos meses, su expareja, Cazzu, ha ventilado que, presuntamente, no es un padre presente y que la pensión alimentaria que le da no es suficiente para los gastos de la menor.

En medio de toda la polémica que se ha suscitado por este asunto, el actual esposo de Ángela Aguilar fue denunciado por presuntamente ser un “deudor alimentario”.

El pasado 8 de marzo, como cada año, se realizó una marcha en Ciudad de México por el Día Internacional de la Mujer. Las manifestantes aprovechan para exhibir a los presuntos violentadores y exigir que se haga “justicia”.