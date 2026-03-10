Los 20 años de Hannah Montana y el nuevo look de Miley Cyrus

Disney+ estrenará el próximo 24 de marzo un especial conmemorativo titulado Hannah Montana 20th Anniversary Special, exactamente dos décadas después de que la serie original debutara en Disney Channel.

El programa reunirá material inédito, recreaciones de sets emblemáticos y la presencia de Miley Cyrus, quien retomará por primera vez en 15 años su icónico personaje.

El especial será grabado frente a una audiencia en vivo y contará con una entrevista a Cyrus conducida por Alex Cooper, conocida por su podcast Call Her Daddy.

La producción quedó a cargo de HopeTown Entertainment y Unwell Productions, con ambas como productoras ejecutivas.

Según anunció Disney, el programa incluirá momentos icónicos revisitados, metraje nunca antes visto y “notas familiares que encuentran su camino de regreso al centro de atención”.

Entre los elementos que recreará el especial figuran escenarios reconocibles como el salón de la familia Stewart y el vestidor de Hannah Montana.

La serie juvenil se emitió entre 2006 y 2011 a lo largo de cuatro temporadas, acumulando cuatro nominaciones al Emmy en la categoría de mejor programa infantil.

La serie seguía a Miley Stewart, una adolescente residente en Malibú, California, que llevaba una doble vida como la famosa cantante pop.