'Sentimental Value' y 'O Agente Secreto' lideran la carrera por el Óscar internacional

En una temporada marcada por el protagonismo del cine extranjero más allá de su propia categoría, la carrera por el Óscar a mejor película internacional se perfila como una de las más reñidas con la noruega 'Sentimental Value' ('Valor sentimental') y la brasileña 'O Agente Secreto' ('El agente secreto'), a la cabeza de las predicciones.

Alabada por la crítica, 'Sentimental Value' dirigida por el noruego Joachim Trier, ha consolidado su posición en la temporada de premios tras su paso por festivales y como ganador de premios como los BAFTA o los Premios del Cine Europeo. Según el medio especializados Gold Derby, es la favorita de la contienda.

La cinta protagonizada por Renate Reinsve y Stellan Skarsgård, sigue la complicada relación de Gustav (Skarsgård), un aclamado director de cine, que quiere que su hija Nora (Reinsve) protagonice su próxima y muy personal película, algo a lo que ella se niega.

El filme explora temas como la paternidad ausente, el trauma, los vínculos familiares y la memoria, en una narrativa reflexiva, muy particular del estilo de Trier.

También tocando un tema de la memoria pero desde otra perspectiva, se inserta 'O Agente Secreto', del director brasileño Kleber Mendonça Filho, sobre un padre (Wagner Moura) que lucha por reencontrarse con su hijo y escapar del país mientras es perseguido por la maquinaria represiva del Estado.

Contextualizada en tiempos de la dictadura en Recife de los años de 1970, la película se encamina como la segunda favorita de medios especializados, tras haber sido reconocida ya con premios como el Globo de Oro o los Critics' Choice Awards.

Ambas películas traspasaron la categoría de mejor película internacional y también aspiran al Óscar de mejor película, la principal de la noche. Pero la de Trier suma 9 nominaciones en total, mientras que la de Mendonça Filho, cuenta con tres.