MP asegura bienes a estructura criminal "Los Benjamins" en Nacaome

NACAOME, VALLE

De acuerdo con el MP, a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado ( Fescco ) se están ejecutando medidas de privación de dominio contra bienes de origen ilícito que presuntamente están relacionados con actividades delictivas de esta banda.

El Ministerio Público informó este martes sobre acciones de aseguramiento de bienes vinculados a la estructura criminal conocida como “Los Benjamins”, en el municipio de Nacaome, departamento de Valle.

La solicitud de aseguramiento e incautación incluye dos inmuebles, tres vehículos y seis productos financieros que fueron identificados en Nacaome y que están inscritos a nombre de Alex Ortez Argueta, alias “El Tatuado”, así como de miembros de su núcleo familiar.

El caso se deriva de la captura de Ortez Argueta y de Henry José Cálix Ordóñez, alias “El Profe”, quien ejercía como maestro de educación primaria.

Ambos fueron detenidos el 10 de mayo de 2018 durante una operación de vigilancia y seguimiento ejecutada por la extinta Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA), cuando se encontraban en posesión de armas y dinero.

Posteriormente, las investigaciones continuaron por parte de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), que logró identificar diversos bienes, vehículos y cuentas bancarias a nombre de uno de los detenidos, los cuales podrían estar vinculados con el cobro de extorsión y otros delitos.