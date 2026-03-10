CSJ frena recurso de Johel Zelaya y da paso a querella de Cossette López

Tegucigalpa

Un juez de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró este martes sin lugar el recurso de nulidad presentado por la defensa del fiscal general, Johel Zelaya, contra la querella interpuesta por la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, lo que permite que el proceso judicial continúe su curso.

“Adicionalmente, en esa solicitud se pedía la realización de una audiencia ad hoc amparada en el principio de inocencia, ya que, según el equipo de defensa del fiscal Johel Zelaya, no se cumplían los procesos legales para la querella interpuesta”, dijo Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial.

Asimismo, Silva agregó que “en primera instancia la querella interpuesta por la abogada Cossette López contra el fiscal general de la República, Johel Zelaya, se mantiene con valor y efecto, y también la audiencia de conciliación que se fijó para el próximo 16 de marzo a las 9:00 de la mañana”.

“Ante esta determinación y ese recurso de nulidad, ya está resuelta la petición que se ha presentado ante un magistrado de la Corte Suprema de Justicia que, en este caso, realiza las labores de juez de letras designado. Recordemos que, al tratarse de altos funcionarios, estos casos son conocidos por magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y ya no existe entonces posibilidad de que se presente otro recurso acerca de esta nulidad que se ha planteado”, señaló Silva.

Además, recalcó: “Al haber sido declarada sin lugar, se ratifica la audiencia de conciliación y se confirma el desarrollo de la querella en caso de que no se logre conciliación el próximo 16 de marzo. Ellos deberán comparecer ante el juez de conciliación, frente a frente, en este caso la consejera del Consejo Nacional Electoral, Cossette López, y el fiscal general de la República, Johel Zelaya”.

También reiteró que “la querella, vía acción personal, ha sido interpuesta por una posible participación en calumnias y revelación de secretos, según dijeron los apoderados legales de la abogada Cossette López”.