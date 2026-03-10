  1. Inicio
El jefe de seguridad de Irán le responde a Trump: “¡Vigila tu espalda o podrías ser eliminado!”

Irán ha respondido con ataques a objetivos estadounidenses e instalaciones energéticas en una docena de países de la región

  Actualizado: 10 de marzo de 2026 a las 07:32
  EFE
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (c), ingresó al restaurante venezolano El Arepazo ayer lunes, en Doral, aproximadamente a 14-15 millas de Miami (Estados Unidos). EFE/Alberto Boal

Teherán

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Ali Lariyani, afirmó este martes que las amenazas del presidente de Estados Unidos están “vacías” y le instó a vigilar su espalda porque podría “ser eliminado”.

“La nación Ashura de Irán no teme tus amenazas vacías”, dijo Larijani en X citando un mensaje de Trump en el que decía que Estados Unidos iba a golpear Irán “20 veces más fuerte” de lo que ha sido atacada hasta ahora.

“¡Vigila tu espalda o podrías ser eliminado!”, añadió el jefe de seguridad de Irán.

La Guardia Revolucionaria iraní ya había respondido horas antes a Trump cuando aseguró que sus misiles son “ahora más potentes que al inicio de la guerra” y que tiene la capacidad de “expandir” el conflicto.

Irán advierte a Trump que puede "expandir" la guerra y sus misiles son ahora más potentes

El cuerpo militar de élite reiteró su amenaza de que, si EE.UU. e Israel continúan sus agresiones contra la población y la infraestructura iraníes, “no permitirán la exportación de un solo litro de petróleo de la región a la parte hostil y sus socios hasta nuevo aviso”.

Estados Unidos e Israel lanzaron una campaña de bombardeos contra Irán el sábado 28 de febrero en la que han muerto el líder supremo Alí Jameneí y numerosos altos cargos políticos y militares, además de 168 niñas en un colegio del país.

Irán ha respondido con ataques a objetivos estadounidenses e instalaciones energéticas en una docena de países de la región, lo que ha detenido buena parte del tráfico en el estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20 % del petróleo mundial. EFE

EFE
Texto EFE

