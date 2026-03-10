El jefe de seguridad de Irán le responde a Trump: “¡Vigila tu espalda o podrías ser eliminado!”

Teherán

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Ali Lariyani, afirmó este martes que las amenazas del presidente de Estados Unidos están “vacías” y le instó a vigilar su espalda porque podría “ser eliminado”.

“La nación Ashura de Irán no teme tus amenazas vacías”, dijo Larijani en X citando un mensaje de Trump en el que decía que Estados Unidos iba a golpear Irán “20 veces más fuerte” de lo que ha sido atacada hasta ahora.

“¡Vigila tu espalda o podrías ser eliminado!”, añadió el jefe de seguridad de Irán.

La Guardia Revolucionaria iraní ya había respondido horas antes a Trump cuando aseguró que sus misiles son “ahora más potentes que al inicio de la guerra” y que tiene la capacidad de “expandir” el conflicto.