Trump a Putin: "Podrías ayudar más al terminar la guerra de Ucrania-Rusia"

Trump aseveró ahora que el presidente ruso quedó "muy impresionado" con el ataque de Estados Unidos con Irán "porque nadie ha visto jamás algo así"

  • Actualizado: 09 de marzo de 2026 a las 16:51 -
  • Agencia EFE
Trump a Putin: Podrías ayudar más al terminar la guerra de Ucrania-Rusia

Captura de video de una transmisión de la Casa Blanca del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una rueda de prensa este lunes, en Miami (EE UU).

Foto: Agencia foto
Miami, Estados Unidos

Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, afirmó que en una llamada con su homólogo ruso, Vladímir Putin, le pidió este lunes acabar con la guerra en Ucrania "si quiere ayudar" a aliviar el conflicto en Oriente Medio de Washington contra Irán.

"Obviamente hablamos sobre el Oriente Medio. Y él quiere ayudar. Le dije: 'podrías ayudar más al terminar la guerra de Ucrania-Rusia'. Eso ayudaría más. Pero tuvimos una muy buena conversación, y él quiere ser muy constructivo", declaró el mandatario en una conferencia de prensa en Miami.

Trump avisa que EE UU "no se detendrá" hasta que Irán este "totalmente derrotado"

Ambos mandatarios conversaron este lunes en medio de reportes en la prensa estadounidense sobre que Rusia ha proporcionado inteligencia a Irán tras la ofensiva que comenzaron Estados Unidos e Israel hace más de una semana, aunque Trump desestimó esta información el fin de semana.

Trump aseveró ahora que el presidente ruso quedó "muy impresionado" con el ataque de Estados Unidos con Irán "porque nadie ha visto jamás algo así".

En la llamada, según Moscú, "el presidente de Rusia planteó variantes encaminadas a un rápido arreglo político-diplomático del conflicto iraní", informó horas antes Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin.

El diplomático ruso añadió que dichas propuestas son fruto de las conversaciones mantenidas durante la última semana con el presidente iraní, Masud Pezeshkian, y otros dirigentes de países del golfo Pérsico.

La conversación, la primera entre Trump y Putin desde diciembre de 2025, duró cerca de una hora y fue "franca" y "constructiva”, agregó Ushakov.

Trump ve la guerra con Irán "prácticamente terminada"

El presidente estadounidense coincidió en que fue "una muy buena llamada", aunque Putin ha expresado el apoyo "inquebrantable" de Moscú a Teherán tras la elección de Mojtaba Jameneí como sucesor de su padre, el ayatolá Ali Jameneí, mientras que Trump la ha considerado "inaceptable".

"Estuvimos hablando sobre Ucrania, que es una batalla que nunca termina, y miren, hay un tremendo odio entre el presidente Putin y el presidente (Volodímir) Zelenski (de Ucrania). Parece que no pueden espabilarse. Pero pienso que fue una llamada positiva en ese tema", añadió Trump.

Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

