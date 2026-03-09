México prepara medidas económicas ante los posibles efectos de la guerra en Irán

Ciudad de México, México

Al término de la presentación de los resultados de las consultas públicas para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), señaló en declaraciones a medios que el tema será abordado en una reunión de gabinete con la presidenta, Claudia Sheinbaum.

México evalúa los posibles efectos en la economía nacional por la guerra en Irán, por lo que prepara medidas de respuesta ante un eventual escenario prolongado, al advertir de posibles alteraciones logísticas a nivel mundial y el aumento de los costes energéticos, informó este lunes el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

"Tenemos hoy gabinete con nuestra presidenta. Será seguramente uno de los temas", afirmó al ser preguntado sobre el impacto del conflicto en los precios internacionales del petróleo y su posible efecto en mercancías y cadenas de suministro.

El titular de Economía explicó que el Gobierno mexicano ya da seguimiento cercano a la situación junto con la Secretaría de Hacienda, debido a que las consecuencias económicas dependerán de cuánto tiempo se prolongue el conflicto.

"Estamos atendiendo, siguiendo y muy en detalle lo que está ocurriendo", señaló.

Ebrard añadió que el alcance de los efectos aún es incierto, ya que resulta difícil prever la duración del conflicto, aunque aseguró que la administración federal cuenta con mecanismos de respuesta en caso de que la situación se prolongue.

"Va a depender del tiempo que este conflicto perdure. No sabemos. En este momento, es difícil prever cuánto tiempo va a durar, pero México está atento y hay una serie de medidas previstas por si se prolonga", sostuvo sin entrar en detalles.

Sus declaraciones se dieron en un contexto de creciente preocupación internacional por las posibles afectaciones a los mercados energéticos y a las cadenas logísticas globales, particularmente en rutas estratégicas para el comercio mundial.

En ese sentido, el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez, subrayó que la situación actual refuerza la necesidad de fortalecer las cadenas regionales de suministro dentro de Norteamérica.