Tres personas atrapadas tras colapso de edificio en México

Ciudad de México, México

El accidente ocurrió en la Calzada San Antonio Abad y Antonio Chavero, en la colonia Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc, en el centro de la capital mexicana

Un edificio que estaba en proceso de demolición colapsó este lunes en el centro de la Ciudad de México, dejando al menos cuatro personas atrapadas , una de las cuales ya fue rescatada, según informaron las autoridades.

En un primer momento, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital detalló en una tarjeta informativa que el incidente se produjo "debido a un colapso no controlado donde, al parecer, hay cuatro personas atrapadas".

Por su parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, precisó minutos después a medios que el trabajador rescatado fue trasladado para su atención médica por "politraumatismos" y añadió que se trata de un inmueble privado que estaba en proceso de demolición, tras daños ocasionados por el terremoto de 2017.

Según los primeros reportes, al menos 50 trabajadores de la construcción se encontraban realizando obras de demolición, cuando ocurrió el derrumbe.

La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Miriam Urzúa, señaló que los trabajadores se encontraban realizando labores de demolición en el tercer nivel del inmueble cuando ocurrió el colapso.

Los cuerpos de emergencia de la Ciudad de México continúan en la zona realizando los trabajos de rescate.