Tres personas atrapadas tras colapso de edificio en México

El accidente ocurrió en la Calzada San Antonio Abad y Antonio Chavero, en la colonia Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc, en el centro de la capital mexicana

  • Actualizado: 09 de marzo de 2026 a las 15:39 -
  • Agencia EFE
Fotografía de edificio colpasado en Ciudad de México.

 Foto: Redes sociales
Ciudad de México, México

Un edificio que estaba en proceso de demolición colapsó este lunes en el centro de la Ciudad de México, dejando al menos cuatro personas atrapadas, una de las cuales ya fue rescatada, según informaron las autoridades.

El accidente ocurrió en la Calzada San Antonio Abad y Antonio Chavero, en la colonia Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc, en el centro de la capital mexicana

En un primer momento, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital detalló en una tarjeta informativa que el incidente se produjo "debido a un colapso no controlado donde, al parecer, hay cuatro personas atrapadas".

Por su parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, precisó minutos después a medios que el trabajador rescatado fue trasladado para su atención médica por "politraumatismos" y añadió que se trata de un inmueble privado que estaba en proceso de demolición, tras daños ocasionados por el terremoto de 2017.

Según los primeros reportes, al menos 50 trabajadores de la construcción se encontraban realizando obras de demolición, cuando ocurrió el derrumbe.

La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Miriam Urzúa, señaló que los trabajadores se encontraban realizando labores de demolición en el tercer nivel del inmueble cuando ocurrió el colapso.

Los cuerpos de emergencia de la Ciudad de México continúan en la zona realizando los trabajos de rescate.

Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

