Asiáticos en obra del hospital de Choluteca: investigan si desplazaron a hondureños

Tegucigalpa, Honduras

La contratación de trabajadores asiáticos en la construcción del nuevo hospital del sur, en Choluteca, encendió las alertas dentro del gobierno. La Secretaría de Salud inició una revisión del proceso de contratación tras detectar posibles irregularidades y la presencia de extranjeros realizando labores que podrían haber sido ejecutadas por hondureños. José Castillo, subsecretario de Salud, confirmó que durante visitas de supervisión al proyecto se identificó personal extranjero desempeñando trabajos de albañilería, pese a que el contrato establecía que los trabajadores foráneos debían ser especialistas que no existieran en el país. “Habían condiciones específicas para que el personal chino que viniera a trabajar fuera especializado. Sin embargo, encontré personal asiático realizando labores de albañilería que perfectamente podrían haber realizado hondureños”, afirmó.

El proyecto fue adjudicado mediante licitación a un consorcio de origen chino, bajo el compromiso de que la contratación de extranjeros se limitaría únicamente a personal técnico o altamente especializado. El convenio además establecía un límite máximo de trabajadores extranjeros, que debía rondar las 100 personas por período. Sin embargo, según el subsecretario, en varias ocasiones ese número habría sido superado sin que se realizaran los ajustes correspondientes.

Denuncias y antecedentes

La polémica en torno al proyecto no es nueva. En agosto de 2025, El Heraldo Plus documentó la presencia de decenas de ciudadanos asiáticos realizando labores de albañilería, operando maquinaria y desempeñándose como técnicos dentro de la obra. El medio visitó el plantel de construcción y constató que un proyecto que pudo generar empleo para hondureños estaba siendo ocupado en gran parte por mano de obra extranjera.

100 millones de dólares es el presupuesto con el que cuenta el proyecto, y que está llamado a convertirse en uno de los centros de atención médica más importantes de la región.