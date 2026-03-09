Congreso Nacional aprobará ley de empleo parcial antes de Semana Santa

San Pedro Sula, Cortés

Aunque esta semana continuará la socialización, la comisión especial del Congreso Nacional asegura que la Ley de Empleo a Tiempo Parcial estará lista para su aprobación antes de Semana Santa, que comienza oficialmente el domingo 29 de marzo. Los diputados que integran la comisión especial han socializado la iniciativa con representantes de la empresa privada y de las centrales obreras. En su tercera jornada de socialización se reunieron con delegados de la Secretaría de Finanzas (Sefin), la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (Setrass) y el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

Esta semana finalizarán las reuniones con el sector académico, el Colegio de Abogados y juristas especializados en materia laboral. La iniciativa tiene como objetivo principal la reactivación de la economía mediante la generación de empleo.

El proyecto propone reformar el artículo 328 del Código de Trabajo, que establece que los trabajadores permanentes tienen derecho a laborar 44 horas a la semana como parte de una jornada ordinaria diurna. Las autoridades han enfatizado que esta Ley de Empleo a Tiempo Parcial no es similar a la Ley de Empleo por Hora, derogada en 2022, y que no desplazará los contratos a tiempo completo, como temen las centrales obreras.

Grandes diferencias con la derogada Ley de Empleo por Hora, sostienen

En entrevista con LA PRENSA, Emilio Alberto Cruz, diputado del Partido Liberal y presidente de la comisión especial, declaró que esta semana concluirán las jornadas de socialización y posteriormente se esperará la opinión de la Corte Suprema de Justicia. El sector obrero se ha manifestado en contra de la iniciativa al considerar que podría afectar el salario integral de los empleados. “Dijeron que iban a entregar una contrapropuesta y no la han entregado”, expresó Cruz. El legislador indicó que desde la Secretaría de Trabajo reconocen que el decreto incorporará buenas prácticas internacionales y que es altamente compatible con el Convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), adoptado en 1994 y referente al empleo a tiempo parcial. No obstante, señaló que existe preocupación por los recursos necesarios para supervisar, controlar y sancionar a los patronos que abusen o incumplan la normativa. Según explicó, desde la Secretaría de Finanzas manifestaron interés en ampliar el presupuesto de la Setrass para cumplir con estas funciones. “A la Secretaría se le da un mandato más amplio: la facultad de identificar, calificar, autorizar, supervisar y sancionar a los sectores productivos que harán uso de la ley. También deberá identificar grupos prioritarios de trabajadores, como jóvenes sin experiencia, estudiantes matriculados, mujeres y migrantes retornados. Para evitar abusos del pasado, tendrán que conformar un nuevo departamento”, advirtió Cruz.

La reforma busca permitir la contratación por tiempo indefinido bajo jornadas laborales más cortas, con el objetivo de facilitar la contratación de trabajadores por tres, cuatro o seis horas diarias. El legislador detalló que una de las principales diferencias con la derogada Ley de Empleo por Hora es que esta iniciativa está dirigida únicamente al sector privado y no incluye al sector público. Además, explicó que la legislación anterior era temporal, mientras que esta propuesta no lo es. La iniciativa plantea una reducción de la jornada máxima legal, pasando de 48 horas semanales a un máximo de 32 horas y un mínimo de ocho. “Otra diferencia es que esta ley está diseñada para las mipymes. No hay recargos sobre el salario por hora, como ocurría con la Ley de Empleo por Hora, que incluía un recargo del 20% para cubrir el décimo tercer y décimo cuarto mes. Además, en la normativa anterior los trabajadores que no eran permanentes no podían afiliarse a una organización sindical”, explicó Cruz. La Ley de Empleo a Tiempo Parcial garantiza el pago del décimo tercer mes, décimo cuarto mes, vacaciones, bono educativo, protección de la maternidad, protección contra el despido, cobertura frente a riesgos profesionales y acceso a la seguridad social. “Gozan de todos los derechos; lo único que varía es la jornada, que se puede reducir a un máximo de 32 horas semanales”, enfatizó el diputado. En cuanto al pago salarial, se mantiene el principio de igual trabajo, igual salario por hora, respetando los montos establecidos en la tabla del salario mínimo. El diputado señaló que, tras la última jornada de socialización prevista para esta semana, solo faltaría la opinión de la Corte Suprema de Justicia para continuar con el proceso legislativo. “La ley podría estar dictaminada antes del 20 de marzo”, aseveró Cruz. La diputada Sara Zavala, quien también integra la comisión especial, coincidió en que la Ley estaría lista antes de Semana Santa, porque esta semana finaliza las jornadas de socialización.

Impacto en el turismo y las mipymes

La Semana Santa es una de las temporadas más esperadas por el sector turismo, que incrementa su plantilla entre un 20% y 30% con la contratación de personal adicional. Se estima que esta dinámica podría representar entre 20,000 y 30,000 empleos temporales durante la temporada. Durante toda la semana se proyectan dos millones de movilizaciones, una cifra similar a la registrada en 2025. Nicole Marder, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (Canaturh), manifestó a LA PRENSA que este es el mejor momento para aprobar la ley antes de Semana Santa de 2026, que se espera sea más dinámica que la de 2025. “Con la ley se pueden hacer contrataciones oficiales y adecuadas para el periodo de Semana Santa, que es la temporada más alta para el turismo nacional. Además, se están haciendo esfuerzos para atraer turistas de El Salvador y Guatemala”, afirmó. Marder señaló que la población está respondiendo a los paquetes turísticos y que muchos hondureños ya han realizado reservaciones en hoteles del país. “El comportamiento de los hondureños ha cambiado en los últimos diez años. Cada vez hacen reservaciones más cortas. Antes reservaban una semana o al menos cinco días; ahora los hoteles se preparan para recibir turistas en la primera y en la segunda parte de la semana. Los paquetes turísticos se han estado vendiendo bastante”, explicó. Tras el incendio que arrasó gran parte del Hotel Fantasy Island, en Roatán, las agencias de viajes han tenido que reubicar a los turistas que ya tenían reservaciones, añadió Marder. La llamada industria sin chimeneas, como se conoce al turismo, genera más de 260,000 empleos en Honduras. Javier Pineda, presidente de la Asociación Nacional de la Micro y Pequeña Industria de Honduras (Anmpih), indicó que durante años han solicitado una normativa que permita contratar personal con mayor flexibilidad de horarios. “Hemos estado esperando esta ley y va a generar nuevos empleos”, afirmó.