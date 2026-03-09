  1. Inicio
Hallan muerto a joven que regresó de Francia hace 15 días

La víctima fue identificada como Rubén Torres, de 25 años, residente del barrio El Chile de Comayagüela

  • Agustín Lagos
Personal forense acordonó la escena del crimen este lunes 9 de marzo.

 Foto: La Prensa
Tegucigalpa, Honduras

Un hombre fue encontrado sin vida la mañana de este lunes en la orilla del río Choluteca, en las inmediaciones del barrio El Chile de Comayagüela.

La víctima fue identificada como Rubén Torres, de 25 años, residente a pocas cuadras de donde fue localizado el cadáver.

Informes preliminares indican que Torres había llegado a Honduras hace aproximadamente 15 días procedente de Francia, país donde había estado residiendo.

Personas que viven en el sector comentaron que sus familiares lo buscaban desde el sábado, ya que desconocían su paradero.

Fue hasta la mañana de este lunes cuando transeúntes que circulaban por la zona observaron el cuerpo cerca del río Choluteca y alertaron a las autoridades.

Masacre en Lempira: tres hermanos son asesinados a balazos

Agentes policiales llegaron al lugar para reconocer y realizar el levantamiento del cadáver, el cual fue trasladado a la morgue de Medicina Forense, donde se le practicará la autopsia antes de ser entregado a sus familiares.

Asimismo, un equipo de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) levantó evidencias en la escena para determinar las causas de la muerte de Torres.

Agustín Lagos

