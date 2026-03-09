Hallan muerto a joven que regresó de Francia hace 15 días

Tegucigalpa, Honduras

Un hombre fue encontrado sin vida la mañana de este lunes en la orilla del río Choluteca, en las inmediaciones del barrio El Chile de Comayagüela.

La víctima fue identificada como Rubén Torres, de 25 años, residente a pocas cuadras de donde fue localizado el cadáver.

Informes preliminares indican que Torres había llegado a Honduras hace aproximadamente 15 días procedente de Francia, país donde había estado residiendo.

Personas que viven en el sector comentaron que sus familiares lo buscaban desde el sábado, ya que desconocían su paradero.

Fue hasta la mañana de este lunes cuando transeúntes que circulaban por la zona observaron el cuerpo cerca del río Choluteca y alertaron a las autoridades.