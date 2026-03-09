Matan a balazos a tres hermanos en Lempira

Matan a tres hermanos en Lempira

Otro hecho sangriento registrado en Lempira deja una familia enlutada. Tres hermanos perdieron la vida en un ataque armado ocurrido la madrugada de este lunes en la aldea Copantio, municipio de San Andrés, departamento de Lempira.

Las víctimas fueron identificadas como Juan Manuel López Vásquez, Daniel López Vásquez y José Nahún López Vásquez.