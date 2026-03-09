Matan a balazos a tres hermanos en Lempira

Otro hecho sangriento registrado en Lempira deja una familia enlutada. Tres hermanos perdieron la vida en un ataque armado ocurrido la madrugada de este lunes en la aldea Copantio, municipio de San Andrés, departamento de Lempira.
Las víctimas fueron identificadas como Juan Manuel López Vásquez, Daniel López Vásquez y José Nahún López Vásquez.
Los cuerpos de los tres hermanos fueron hallados en un predio solitario de la zona, presentando múltiples impactos de bala en diferentes partes del cuerpo.
Informes de medios locales señalan que una de las hipótesis que cobra fuerza es que los tres hermanos habrían estado recluidos anteriormente por el delito de homicidio, razón por la cual habrían sido atacados; no obstante, esta versión no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades, quienes ya investigan el móvil del triple crimen.