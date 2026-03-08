Matan a balazos a una mujer en Santa Bárbara

Una mujer fue ultimada a balazos la noche de ayer sábado en la aldea La Grama, perteneciente al municipio de Nuevo Celilac, departamento de Santa Bárbara.
De acuerdo con información preliminar, la tranquilidad de la tarde fue interrumpida por la detonación de varios impactos de proyectil de arma de fuego.
Al salir de sus hogares para investigar lo ocurrido, encontraron a Karla Interiano tendida en el suelo, gravemente herida.
A pesar de los intentos por auxiliarla, la mujer falleció minutos después debido a la gravedad de las perforaciones en órganos vitales.
Hasta el momento no se han proporcionado detalles oficiales de lo sucedido. Algunos testigos relataron que Interiano se transportaba en un vehículo, el cual recibió varios impactos de bala.