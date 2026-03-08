Matan a balazos a una mujer en Santa Bárbara

Santa Bárbara

Una mujer fue ultimada a balazos la noche de ayer sábado en la aldea La Grama, perteneciente al municipio de Nuevo Celilac, departamento de Santa Bárbara.

De acuerdo con información preliminar, la tranquilidad de la tarde fue interrumpida por la detonación de varios impactos de proyectil de arma de fuego.