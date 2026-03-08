Carro “fantasma” mata a octogenario que se dirigía a comprar verduras en San Pedro Sula

San Pedro Sula

Un hombre perdió la vida de forma trágica la mañana de este domingo cuando intentaba cruzar una vía en el barrio Santa Anita, precisamente en la primera calle de la capital industrial, zona norte de Honduras.

La víctima fue identificada por sus familiares como Sixto Gonzales Ávila, de 88 años de edad, un laborioso ciudadano que residía en la colonia Sinaí.

Según los reportes preliminares, el fatal percance ocurrió alrededor de las 6:00 de la mañana; sin embargo, el cuerpo ha permanecido en la escena por varias horas a la espera del levantamiento por parte de Medicina Forense.