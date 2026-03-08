Carro “fantasma” mata a octogenario que se dirigía a comprar verduras en San Pedro Sula

Un hombre perdió la vida de forma trágica la mañana de este domingo cuando intentaba cruzar una vía en el barrio Santa Anita, precisamente en la primera calle de la capital industrial, zona norte de Honduras.
La víctima fue identificada por sus familiares como Sixto Gonzales Ávila, de 88 años de edad, un laborioso ciudadano que residía en la colonia Sinaí.
Según los reportes preliminares, el fatal percance ocurrió alrededor de las 6:00 de la mañana; sin embargo, el cuerpo ha permanecido en la escena por varias horas a la espera del levantamiento por parte de Medicina Forense.
El accidente
Relatos de testigos indican que don Sixto acababa de bajarse de un autobús e intentaba cruzar la calle cuando un vehículo lo embistió violentamente. Tras el impacto, el conductor no se detuvo y se dio a la fuga, dejando en el lugar una parte del parachoques del automóvil.
Consternados, los parientes de don Sixto relataron que él salió de su vivienda a eso de las 5:00 a.m. con rumbo al mercado. Su objetivo era abastecerse de verduras, ya que se sostenía mediante un puesto de venta que tenía en la colonia Sinaí.
Agentes de la Policía Nacional y de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) llegaron al lugar para acordonar la escena y dar inicio a las investigaciones.
Las cámaras de seguridad instaladas en la zona permitirían identificar la placa y las características del vehículo involucrado en este atropellamiento para dar con el paradero del responsable.