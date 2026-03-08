Pistoleros matan a reconocido docente de la etnia Pech en Dulce Nombre de Culmí

Olancho

Según los informes preliminares de las autoridades, el crimen ocurrió en la aldea Vallecito , zona de fuerte arraigo indígena. Sujetos desconocidos interceptaron al profesional de la educación y, sin mediar palabra, acabaron con su vida.

La noche de ayer sábado fue ultimado a balazos el docente Faustino Duarte (43) , quien laboraba en un jardín de niños y era un reconocido miembro de la etnia Pech , en la comunidad de Vallecito, municipio de Dulce Nombre de Culmí , Olancho.

Duarte era muy conocido por su labor pedagógica en favor de su comunidad. El hecho ha generado una ola de indignación entre los pobladores, quienes exigen protección para los líderes locales y justicia inmediata.

Tras recibir la alerta del homicidio, agentes de la Policía Nacional desplegaron un operativo de saturación en las zonas aledañas a Vallecito. Como resultado de las acciones rápidas, las autoridades confirmaron la captura de uno de los presuntos responsables del asesinato.

De momento, las causas del ataque, así como la identidad del detenido, permanecen bajo investigación. Las autoridades policiales trabajan en el caso para recabar testimonios y pruebas que permitan la resolución del crimen.