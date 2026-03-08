No hay registro de que Asfura le haya besado la mano a Trump en la Cumbre Escudo de las Américas

Al analizar la imagen viral en la que supuestamente aparece Nasry “Tito” Asfura besando la mano de Donald Trump, se identifican varios elementos que sugieren que pudo haber sido manipulado mediante inteligencia artificial.En primer lugar, la imagen presenta una pérdida de calidad en comparación con la transmisión original, la cual mantiene mayor nitidez. Esta diferencia suele ser una señal común en contenidos creados o manipulados sintéticamente.Otro aspecto detectado es la deformación en las manos de Asfura y Trump, que en la imagen parecen fusionarse o unirse de forma antinatural, como si ambos formaran un solo cuerpo.Un tercer indicio es la apariencia distinta del rostro de Asfura respecto a la que se observa en la transmisión original. Además, el color de su piel luce más rosado de lo habitual.