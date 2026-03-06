Incremento de personal del 911 fue del 52%, pero salarios crecieron casi tres veces

“Entre enero de 2022 y diciembre de 2025 la planilla de empleados se triplicó” (se puede leer en el numeral 3 del siguiente comunicado).

San Pedro Sula, Honduras El Sistema Nacional de Emergencias 911, a través de un comunicado, aseguró que la planilla de empleados asignados a esa institución se triplicó entre enero de 2022 y diciembre de 2025.

LA PRENSA Verifica pidió comentarios a Leonel Espinoza, portavoz de la institución, pero hasta el cierre de este fact-check, no se obtuvo respuesta.

Sin embargo, el gasto mensual en salarios sí se incrementó casi tres veces, pasando de 13.28 millones de lempiras a 37.32 millones, según los datos del Portal de Transparencia del IAIP.

Sin embargo, la afirmación es falsa. Entre enero de 2022 y diciembre de 2025, el número de empleados del Sistema de Emergencias 911 pasó de 1,157 a 1,766, un aumento del 52%, por lo que no se triplicó.

Una revisión de los datos publicados en el Portal de Transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) del Sistema de Emergencia 911 muestra que el número de empleados no se triplicó en ese período.

Lo que sí registró un aumento cercano a triplicarse fue el monto total destinado al pago de salarios.

Según los registros disponibles del IAIP, en enero de 2022 la institución reportaba 1,157 empleados en su planilla. Para diciembre de 2025, el informe más reciente publicado, la cifra ascendía a 1,766 trabajadores.

Esto significa que durante ese período se incorporaron 609 empleados adicionales. En términos porcentuales, el incremento representa aproximadamente un 52.6% más de personal en comparación con el inicio de 2022.

Los datos también reflejan un aumento importante en el monto destinado a remuneraciones. En enero de 2022, la planilla salarial registraba un gasto de 13,284,001.91 lempiras.

Para diciembre de 2025, el gasto mensual en salarios ascendía a 37,323,740.37 lempiras, según la información publicada en el portal de transparencia.

En términos comparativos, el monto destinado a remuneraciones sí creció casi tres veces en ese período. De hecho, el gasto actual equivale aproximadamente a 2.8 veces el registrado en enero de 2022.

Esto significa que, aunque el número de empleados aumentó en poco más de la mitad, el gasto total en salarios creció más durante el mismo período.

Por lo tanto, la afirmación de que la planilla del 911 se triplicó entre 2022 y 2025 es falsa. Los datos oficiales muestran que el número de empleados aumentó un 52%, pasando de 1,157 a 1,766 trabajadores.

No obstante, el gasto en salarios creció casi tres veces durante el mismo período, lo que evidencia un incremento significativo en las remuneraciones, aunque el personal no se haya triplicado.