Capturan a mecánico por supuestamente abusar de joven en Tegugicalpa

Tegucigalpa, Honduras

La detención se realizó mediante labores de vigilancia en el barrio Guadalupe, en la capital hondureña, donde fue capturado Santos René Elvir Salgado, de 55 años, mecánico, residente en la colonia La Sosa y de estado civil casado.

Agentes de la Unidad Nacional Antisecuestros ejecutaron una orden de captura contra un hombre acusado del delito de violación en perjuicio de una joven en Tegucigalpa, Francisco Morazán.

De acuerdo con información policial, el sospechoso tenía una orden de captura pendiente por el delito de violación en perjuicio de una joven cuya identidad se omite por razones obvias.

Según las investigaciones, el ahora imputado se presentó en el lugar de trabajo de la víctima, donde presuntamente la amenazó de muerte a ella y a su familia para obligarla a acompañarlo a un sector solitario.

Las autoridades indicaron que, bajo intimidación, la víctima accedió a acompañarlo. Posteriormente, el sospechoso la habría trasladado a un lugar que él determinó, donde presuntamente cometió actos de violencia sexual en su contra.

De acuerdo con el informe, como consecuencia del hecho la víctima resultó en estado de embarazo.

La orden de captura fue emitida por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa el 27 de febrero de 2026, bajo el expediente número 455-26.

Tras su detención, el imputado fue remitido al juzgado correspondiente para que se le continúe el proceso penal conforme a la ley.