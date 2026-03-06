Ultiman a joven tras sacarla de su vivienda en Tegucigalpa

Tegucigalpa se encuentra consternada tras el hallazgo sin vida de Nahomi Azucena Gálvez la madrugada del miércoles 4 de marzo en la colonia Sagastume, cerca de la Villa Campesina.
Su cuerpo fue localizado a un lado de la carretera vieja a Olancho, boca arriba y presentando dos heridas de bala. Según versiones preliminares, la joven habría sido sacada de su casa a la fuerza en horas de la madrugada del miércoles 4 de marzo.
Al momento del hallazgo, vestía una camisa negra parcialmente levantada, un pantalón azul con dibujos y sandalias tipo Crocs de color rosa.
Al lugar llegaron agentes de la Policía Nacional para resguardar y proteger posibles evidencias del crimen. El personal del Ministerio Público y del departamento de Medicina Forense se encargó del levantamiento del cadáver y del traslado a la morgue capitalina.
Autoridades policiales indicaron que las investigaciones continúan en desarrollo, con el objetivo de esclarecer las circunstancias del crimen y dar con los responsables.
Nahomi es recordada y descrita por sus amigos como una joven como alegre y cariñosa, quien al momento de ser encontrada no portaba documentos de identificación, por lo cual fue identificada hasta este viernes 6 de marzo por autoridades forenses.