Ultiman a joven tras sacarla de su vivienda en Tegucigalpa

Nahomi es recordada y descrita por sus amigos como una joven como alegre y cariñosa, quien al momento de ser encontrada no portaba documentos de identificación, por lo cual fue identificada hasta este viernes 6 de marzo por autoridades forenses

Fotografía en vida de Nahomi Azucena Gálvez, quien fue asesinada en Tegucigalpa.

 Foto: Cortesía redes sociales
Tegucigalpa, Honduras.

Tegucigalpa se encuentra consternada tras el hallazgo sin vida de Nahomi Azucena Gálvez la madrugada del miércoles 4 de marzo en la colonia Sagastume, cerca de la Villa Campesina.

Su cuerpo fue localizado a un lado de la carretera vieja a Olancho, boca arriba y presentando dos heridas de bala. Según versiones preliminares, la joven habría sido sacada de su casa a la fuerza en horas de la madrugada del miércoles 4 de marzo.

Al momento del hallazgo, vestía una camisa negra parcialmente levantada, un pantalón azul con dibujos y sandalias tipo Crocs de color rosa.

Al lugar llegaron agentes de la Policía Nacional para resguardar y proteger posibles evidencias del crimen. El personal del Ministerio Público y del departamento de Medicina Forense se encargó del levantamiento del cadáver y del traslado a la morgue capitalina.

Autoridades policiales indicaron que las investigaciones continúan en desarrollo, con el objetivo de esclarecer las circunstancias del crimen y dar con los responsables.

Nahomi es recordada y descrita por sus amigos como una joven como alegre y cariñosa, quien al momento de ser encontrada no portaba documentos de identificación, por lo cual fue identificada hasta este viernes 6 de marzo por autoridades forenses.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

