Ultiman a joven tras sacarla de su vivienda en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.

Tegucigalpa se encuentra consternada tras el hallazgo sin vida de Nahomi Azucena Gálvez la madrugada del miércoles 4 de marzo en la colonia Sagastume, cerca de la Villa Campesina. Su cuerpo fue localizado a un lado de la carretera vieja a Olancho, boca arriba y presentando dos heridas de bala. Según versiones preliminares, la joven habría sido sacada de su casa a la fuerza en horas de la madrugada del miércoles 4 de marzo.

Al momento del hallazgo, vestía una camisa negra parcialmente levantada, un pantalón azul con dibujos y sandalias tipo Crocs de color rosa. Al lugar llegaron agentes de la Policía Nacional para resguardar y proteger posibles evidencias del crimen. El personal del Ministerio Público y del departamento de Medicina Forense se encargó del levantamiento del cadáver y del traslado a la morgue capitalina.